Vučević zahvalio Dodiku : Vjerujem da ćemo se mnogim pobedama zajedno radovati

Predsjednik SNS-a Miloš Vučević zahvalio je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za čestitke povodom pobjede te stranke na lokalnim izborima u tri opštine i izrazio uvjerenje da će se još mnogim pobjedama zajedno radovati s obje strane Drine.

"Hvala Dodiku na čestitkama u ime članova SNS i u moje lično ime", naveo je Vučević na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da je pobijedila politika snažne i nepokolebljive Srbije, koju vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i SNS.

"Vjerujem da ćemo se još mnogim pobjedama zajedno radovati s obje strane Drine. Živjele Srbija i Srpska", poručio je Vučević.

Dodik je u čestitki Vučeviću povodom pobjede SNS-a na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju naveo da je ovaj izborni rezultat još jednom potvrdio da se narod Srbije opredijelio za vrijednosti koje Srbiju vode u sigurnu i bolju budućnost.