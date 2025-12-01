Vučević zahvalio Dodiku : Vjerujem da ćemo se mnogim pobedama zajedno radovati

01.12.2025
22:12
Komentari:0
Predsjednik SNS-a Miloš Vučević zahvalio je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za čestitke povodom pobjede te stranke na lokalnim izborima u tri opštine i izrazio uvjerenje da će se još mnogim pobjedama zajedno radovati s obje strane Drine.
"Hvala Dodiku na čestitkama u ime članova SNS i u moje lično ime", naveo je Vučević na društvenoj mreži Iks.
On je istakao da je pobijedila politika snažne i nepokolebljive Srbije, koju vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i SNS.
"Vjerujem da ćemo se još mnogim pobjedama zajedno radovati s obje strane Drine. Živjele Srbija i Srpska", poručio je Vučević.
Dodik je u čestitki Vučeviću povodom pobjede SNS-a na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju naveo da je ovaj izborni rezultat još jednom potvrdio da se narod Srbije opredijelio za vrijednosti koje Srbiju vode u sigurnu i bolju budućnost.
Hvala @MiloradDodik na čestitkama u ime članova Srpske napredne stranke i u svoje lično ime. Pobedila je politika snažne i nepokolebljive Srbije, koju vodi predsednik Republike Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Verujem da ćemo se još mnogim pobedama zajedno radovati s… https://t.co/6ddbE1yLOS— Miloš Vučević (@milos_vucevic) December 1, 2025
Srbija
1 h0
Srbija
3 h0
Srbija
3 h0
Srbija
4 h0
Najnovije
Najčitanije
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Trenutno na programu