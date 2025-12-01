Logo

Vučević zahvalio Dodiku : Vjerujem da ćemo se mnogim pobedama zajedno radovati

01.12.2025

22:12

Komentari:

0
Вучевић захвалио Додику : Вјерујем да ћемо се многим победама заједно радовати

Predsjednik SNS-a Miloš Vučević zahvalio je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za čestitke povodom pobjede te stranke na lokalnim izborima u tri opštine i izrazio uvjerenje da će se još mnogim pobjedama zajedno radovati s obje strane Drine.

"Hvala Dodiku na čestitkama u ime članova SNS i u moje lično ime", naveo je Vučević na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da je pobijedila politika snažne i nepokolebljive Srbije, koju vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i SNS.

"Vjerujem da ćemo se još mnogim pobjedama zajedno radovati s obje strane Drine. Živjele Srbija i Srpska", poručio je Vučević.

Dodik je u čestitki Vučeviću povodom pobjede SNS-a na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju naveo da je ovaj izborni rezultat još jednom potvrdio da se narod Srbije opredijelio za vrijednosti koje Srbiju vode u sigurnu i bolju budućnost.

Podijeli:

Tagovi:

Miloš Vučević

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Магла сунце

Srbija

RHMZ: Oprez – magla je veoma opasna pojava

1 h

0
Београд упутио протестну ноту Сарајеву због Конаковићевих изјава, ЕУ да реагује

Srbija

Beograd uputio protestnu notu Sarajevu zbog Konakovićevih izjava, EU da reaguje

3 h

0
Министарство спољних послова: Изјаве Конаковића тешка и непотребна увреда Србији и српском народу

Srbija

Ministarstvo spoljnih poslova: Izjave Konakovića teška i nepotrebna uvreda Srbiji i srpskom narodu

3 h

0
Лопов ушао у Хитну помоћ и украо торбицу

Srbija

Lopov ušao u Hitnu pomoć i ukrao torbicu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner