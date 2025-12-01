Logo

RHMZ: Oprez – magla je veoma opasna pojava

Izvor:

B92

01.12.2025

22:07

Магла сунце
Foto: Pexels/David Kanigan

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) malo poslije 18.00 časova objavio je upozorenje na maglu koja će se u nekim dijelovima Srbije spustiti i smanjiti vidljivost na 100 do 500 metara, negdje i manje.

"U nižim predjelima: po kotlinama i dolinama rijeka, u Vojvodini, ali i na Pešterskoj visoravni tokom večeri i noći formiraće se magla koja će smanjivati vidljivost na 100 do 500 m, lokalno i manje. U brdsko-planinskim predjelima vedro", navodi RHMZ.

RHMZ, takođe, savjetuje oprez zbog poledice (usljed zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima, što može biti izuzetno opasno, pa se vozačima savjetuje veliki oprez.

Небојша Човић

Košarka

Čović: Nisam očekivao onoliki prostakluk u Sarajevu

U utorak ujutru mjestimično slabi mraz, u Vojvodini, po kotlinama i dolinama rijeka magla koja će se zadržati i prije podne. Naoblačenje koje će ujutru prije podne zahvatiti sjeverne i zapadne dijelove, poslije podne proširiće se i na ostale predjele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mjestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Vjetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 3 stepena, a najviša dnevna od 6 do 11 stepeni.

U srijedu slaba kiša, u četvrtak suvo, a u petak ponovo kiša

Od srijede do kraja sedmice umjereno do potpuno oblačno, u srijedu sa slabom kišom na jugoistoku zemlje, u četvrtak suvo, a od petka se ponovo u većini krajeva očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slabi snijeg se očekuje samo na visokim planinama, prenosi B92.

magla

Srbija

