Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Izvor:
Telegraf
01.12.2025
22:45
Komentari:0
U Novom Sadu došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je više osoba zadobilo povrede, a sada su na lice mjesta stigli i vatrogasci.
Kako se vidi na fotografijama koje je objavila Instagram stranica 192.rs, u udesu su oštećena najmanje dva automobila, a srča je rasuta po putu.
Nekoliko ljudi se okupilo na licu mjesta i nijemo posmatraju prizor.
Na licu mjesta su i vatrogasci i nekoliko vozila hitne pomoći koji izvlače zarobljene iz vozila.
Istraga će utvrditi uzrok nezgode, a stanje učesnika trenutno nije poznato.
