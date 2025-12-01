Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

U Novom Sadu došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je više osoba zadobilo povrede, a sada su na lice mjesta stigli i vatrogasci.

Kako se vidi na fotografijama koje je objavila Instagram stranica 192.rs, u udesu su oštećena najmanje dva automobila, a srča je rasuta po putu.

Nekoliko ljudi se okupilo na licu mjesta i nijemo posmatraju prizor.

Na licu mjesta su i vatrogasci i nekoliko vozila hitne pomoći koji izvlače zarobljene iz vozila.

Istraga će utvrditi uzrok nezgode, a stanje učesnika trenutno nije poznato.