Ruska vojska ima inicijativu u zonama odgovornosti vojnih grupa Centar i Istok, kao i duž čitave linije borbenog kontakta, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je tokom obilaska jednog komandnog položaja rekao da je vojna grupa Sjever dobila zadatak da napravi zonu bezbjednosti na granici.

On je dodao da su teški gubici ukrajinske vojske u sukobu sa ruskim snagama tragedija ukrajinskog naroda.