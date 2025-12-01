Logo

Putin: Incijativa ruske vojske duž čitavog fronta

Izvor:

SRNA

01.12.2025

22:33

Komentari:

0
Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта
Foto: Tanjug

Ruska vojska ima inicijativu u zonama odgovornosti vojnih grupa Centar i Istok, kao i duž čitave linije borbenog kontakta, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je tokom obilaska jednog komandnog položaja rekao da je vojna grupa Sjever dobila zadatak da napravi zonu bezbjednosti na granici.

Брајан Волш-01122025

Svijet

Brajan Volš: Moja žena je imala bliskog prijatelja u Vašingtonu

On je dodao da su teški gubici ukrajinske vojske u sukobu sa ruskim snagama tragedija ukrajinskog naroda.

Podijeli:

Tag:

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брајан Волш на суђењу

Svijet

Brajan Volš: Moja žena je imala bliskog prijatelja u Vašingtonu

41 min

0
Потрага у Словенији: Нестала д‌јевојчица (15)

Region

Potraga u Sloveniji: Nestala d‌jevojčica (15)

52 min

0
Колико ће грађане коштати празнична гозба?

Društvo

Koliko će građane koštati praznična gozba?

54 min

0
Маћеха и отац убили кћерку (4), па раскомадали тијело

Svijet

Maćeha i otac ubili kćerku (4), pa raskomadali tijelo

57 min

0

Više iz rubrike

Влада Српске преузима обавезе РиТЕ Угљевик

Republika Srpska

Vlada Srpske preuzima obaveze RiTE Ugljevik

3 h

0
Тришић Бабић са Флемингом и Гинкелом: Интерес Српске да односи са САД буду засновани на поштовању

Republika Srpska

Trišić Babić sa Flemingom i Ginkelom: Interes Srpske da odnosi sa SAD budu zasnovani na poštovanju

4 h

1
''Назад у Српску: дијаспора као мост будућности'' - циљ повратак Срба из региона

Republika Srpska

''Nazad u Srpsku: dijaspora kao most budućnosti'' - cilj povratak Srba iz regiona

5 h

1
Додик честитао СНС-у побједу на локалним изборима

Republika Srpska

Dodik čestitao SNS-u pobjedu na lokalnim izborima

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner