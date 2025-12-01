Maćeha i otac ubili kćerku (4), pa raskomadali tijelo

Četvorogodišnja djevojčica Emanueli Lorenso Silva Souza pronađena je mrtva i zakopana ispod poda kuće u kojoj je živjela sa ocem i maćehom u brazilskom gradu Gvarujlosu.

Služba za zaštitu djece pozvala je vojnu policiju nakon što je Emanuelina majka, tražila pomoć jer nije znala gdje se njena djeca nalaze, a zatim je ispričala da sumnja da ih je otac Lukas zlostavljao.

Srbija Vučević zahvalio Dodiku : Vjerujem da ćemo se mnogim pobedama zajedno radovati

Majka je policiji rekla da je njeno troje djece bilo pod starateljstvom oca dok je ona bila na liječenju i da je jedno od njih već trpilo zlostavljanje. Bojala se da su četvorogodišnja Emanueli i šestogodišnji brat takođe u opasnosti.

Po dolasku službe, pronađena je maćeha djevojčice, Manoela Kristina Sezar (34), koja je davala kontradiktorne informacije o Emanueli. Kasnije je pronađen i Lukas, koji je takođe iznosio nedosljedne tvrdnje.

Prema policijskom izvještaju, Lukas je neformalno rekao da je 15. septembra ostavio Emanueli da je čuva maćeha, dok je išao na posao. Po povratku, zatekao je kćerku mrtvu na sofi. Manoela je, prema njegovim riječima, tvrdila da je djevojčica "upiškila krevet i da ju je sama ubila".

Lukas je rekao da je pokušao da pozove hitnu pomoć, ali ga je Manoela spriječila. Tijelo su potom stavili na krevet, a zatim ga zakopali ispod vešernice.

Srbija RHMZ: Oprez – magla je veoma opasna pojava

Lukas je priznao da je "pomagao u sakrivanju tijela", dok je Manoela, prema njegovim riječima, raskomadala tijelo. Policija je prilikom dolaska u kuću primjetila oštećen pod i neprijatan miris truleži.

Forenzički timovi i vatrogasci su iskopali tijelo, a ostaci su prebačeni u Institut za sudsku medicinu.

Tokom formalnog ispitivanja, Lukas je potvrdio da je pronašao kćerku mrtvu po povratku s posla i da je znao da Manoela zlostavlja dijete, ali nije kontaktirao vlasti iz straha da će izgubiti starateljstvo. Takođe je priznao da je učestvovao u sakrivanju tijela, dok je Manoela rasparčala tijelo. Lukas ima i istoriju nasilja nad drugim djetetom, uključujući tjelesne povrede, prijetnje i klevete prema majci djece.

Nauka i tehnologija Vještačka inteligencija prerasta u igru sa zdravim razumom: Omogućava "razgovore" sa pokojnicima

Maćeha Manoela je u svojoj izjavi tvrdila da je djevojčica popodne provela "tiho i da je djelovala kao da se ne osjeća dobro" i negirala je umiješanost u ubistvo i raskomadanje tijela. Takođe je priznala da je lagala Službi za zaštitu djece o boravku djevojčice.