Logo

Maćeha i otac ubili kćerku (4), pa raskomadali tijelo

Izvor:

Telegraf

01.12.2025

22:14

Komentari:

0
Маћеха и отац убили кћерку (4), па раскомадали тијело
Foto: pexels

Četvorogodišnja djevojčica Emanueli Lorenso Silva Souza pronađena je mrtva i zakopana ispod poda kuće u kojoj je živjela sa ocem i maćehom u brazilskom gradu Gvarujlosu.

Služba za zaštitu djece pozvala je vojnu policiju nakon što je Emanuelina majka, tražila pomoć jer nije znala gdje se njena djeca nalaze, a zatim je ispričala da sumnja da ih je otac Lukas zlostavljao.

Додик и Вучевић

Srbija

Vučević zahvalio Dodiku : Vjerujem da ćemo se mnogim pobedama zajedno radovati

Majka je policiji rekla da je njeno troje djece bilo pod starateljstvom oca dok je ona bila na liječenju i da je jedno od njih već trpilo zlostavljanje. Bojala se da su četvorogodišnja Emanueli i šestogodišnji brat takođe u opasnosti.

Po dolasku službe, pronađena je maćeha djevojčice, Manoela Kristina Sezar (34), koja je davala kontradiktorne informacije o Emanueli. Kasnije je pronađen i Lukas, koji je takođe iznosio nedosljedne tvrdnje.

Prema policijskom izvještaju, Lukas je neformalno rekao da je 15. septembra ostavio Emanueli da je čuva maćeha, dok je išao na posao. Po povratku, zatekao je kćerku mrtvu na sofi. Manoela je, prema njegovim riječima, tvrdila da je djevojčica "upiškila krevet i da ju je sama ubila".

Lukas je rekao da je pokušao da pozove hitnu pomoć, ali ga je Manoela spriječila. Tijelo su potom stavili na krevet, a zatim ga zakopali ispod vešernice.

илу-магла-сунце-10112025

Srbija

RHMZ: Oprez – magla je veoma opasna pojava

Lukas je priznao da je "pomagao u sakrivanju tijela", dok je Manoela, prema njegovim riječima, raskomadala tijelo. Policija je prilikom dolaska u kuću primjetila oštećen pod i neprijatan miris truleži.

Forenzički timovi i vatrogasci su iskopali tijelo, a ostaci su prebačeni u Institut za sudsku medicinu.

Tokom formalnog ispitivanja, Lukas je potvrdio da je pronašao kćerku mrtvu po povratku s posla i da je znao da Manoela zlostavlja dijete, ali nije kontaktirao vlasti iz straha da će izgubiti starateljstvo. Takođe je priznao da je učestvovao u sakrivanju tijela, dok je Manoela rasparčala tijelo. Lukas ima i istoriju nasilja nad drugim djetetom, uključujući tjelesne povrede, prijetnje i klevete prema majci djece.

вјештачка интелигенција

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija prerasta u igru sa zdravim razumom: Omogućava "razgovore" sa pokojnicima

Maćeha Manoela je u svojoj izjavi tvrdila da je djevojčica popodne provela "tiho i da je djelovala kao da se ne osjeća dobro" i negirala je umiješanost u ubistvo i raskomadanje tijela. Takođe je priznala da je lagala Službi za zaštitu djece o boravku djevojčice.

Podijeli:

Tagovi:

ubistvo djeteta

Brazil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska među državama sa najvećom inflacijom u EU

1 h

0
Амерички документ из 1980. открио како се Миле Китић стварно зове

Scena

Američki dokument iz 1980. otkrio kako se Mile Kitić stvarno zove

1 h

0
Свака кућа треба да има овај цвијет: Ево која је његова симболика

Savjeti

Svaka kuća treba da ima ovaj cvijet: Evo koja je njegova simbolika

1 h

0
Три лоше навике које узрокују умор

Zdravlje

Tri loše navike koje uzrokuju umor

1 h

0

Više iz rubrike

Ово је најбоље мјесто за пензионере на свијету

Svijet

Ovo je najbolje mjesto za penzionere na svijetu

1 h

0
Проглашен крај епидемије еболе

Svijet

Proglašen kraj epidemije ebole

1 h

0
Путин примио извјештаје о напредовању на фронту

Svijet

Putin primio izvještaje o napredovanju na frontu

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Trampova administracija optimistična u vezi sa mirovnim procesom

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner