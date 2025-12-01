Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je jedno od komandnih mjesta ruskih oružanih snaga, gd‌je je primio izvještaje o napredovanju na frontu u Donjeckoj Narodnoj Republici i Harkovskoj oblasti, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Putin je primio izvještaje od načelnika Generalštaba Valerija Gersimova o oslobađanju gradova Pokrovsk i Vovčansk, kao i o rezultatima ofanzivnih operacija u drugim oblastima", dodao je Peskov.

Portparol Kremlja rekao je da je komandant ruske vojne grupe Istok izvijestio Putina o početku preuzimanja kontrole nad Huljajpoljem u Zaporoškoj oblasti.