Putin primio izvještaje o napredovanju na frontu

Izvor:
Agencije
01.12.2025
21:11
Komentari:0
Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je jedno od komandnih mjesta ruskih oružanih snaga, gdje je primio izvještaje o napredovanju na frontu u Donjeckoj Narodnoj Republici i Harkovskoj oblasti, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Putin je primio izvještaje od načelnika Generalštaba Valerija Gersimova o oslobađanju gradova Pokrovsk i Vovčansk, kao i o rezultatima ofanzivnih operacija u drugim oblastima", dodao je Peskov.
Portparol Kremlja rekao je da je komandant ruske vojne grupe Istok izvijestio Putina o početku preuzimanja kontrole nad Huljajpoljem u Zaporoškoj oblasti.
Najnovije
Najčitanije
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Trenutno na programu