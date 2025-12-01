Logo

Odron potopio čamce, ima poginulih i povrijeđenih

SRNA

01.12.2025

20:40

Одрон потопио чамце, има погинулих и повријеђених
Foto: Pixabay

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 20 je povrijeđeno kada je odron potopio dva čamca na rijeci Ukajali, u peruanskom dijelu Amazonije, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti.

Dvije osobe se vode kao nestale nakon nesreće koja se dogodila oko 4.20 časova ujutru na 415 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Lime.

Микрофон

Region

Zabranjen nastup hrvatskih muzičara, oglasio se grad u Švajcarskoj

Državna novinska agencija Andina javila je da su nacionalna policija i mornarica poslale helikoptere da pomognu u spasilačkim naporima.

Jedan čamac je potpuno potopljen, a drugi je teško oštećen. Agencija navodi da su među putnicima bili nastavnici i ljekari.

