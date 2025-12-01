Budimpešta sprema teren za samit Rusija-SAD

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto potvrdio je da se pripreme za samit Rusija - SAD u Budimpešti aktivno nastavljaju i da će se susret organizovati čim budu stvoreni politički uslovi. Kako je naveo, i Vladimir Putin i Donald Tramp su jasno poručili premijeru Mađarske Viktoru Orbanu da su spremni da dođu u mađarsku prestonicu ako se otvori put ka sporazumu.

Sijarto je govorio na sjednici Odbora za spoljne poslove mađarskog parlamenta, a njegov opis razgovora Orbana sa dvojicom lidera predstavlja najkonkretniju potvrdu do sada da se neformalni diplomatski kanali između Moskve i Vašingtona ubrzo konsoliduju, navodi rt.rs.

"I američki i ruski predsjednik dali su do znanja premijeru da se pripreme sprovode, i da će, čim se stvori situacija koja omogućava da se takav samit završi sporazumom, oni doći u Budimpeštu", rekao je Sijarto, prenose RIA novosti.

Mađarski ministar je oštro kritikovao evropske lidere, tvrdeći da bi "umjesto opstrukcije" trebalo da podrže proces rješavanja sukoba u Ukrajini.

Sastanak Putina i Orbana održan je 28. novembra. Razgovori u Kremlju trajali su skoro četiri sata, a mađarski premijer ih je ocijenio kao uspješne. Orbanova posjeta Bijeloj kući održana je 20 dana ranije.

Mađarski premijer ranije je govorio da će te nedjelje biti presudne i da će, nakon reakcija na američki plan za Ukrajinu od 28 tačaka, biti jasno da li se približavamo samitu Rusija-SAD u Budimpešti. Sijarto je ranije isticao da je u interesu Kijeva da prihvati američki plan za rješavanje sukoba, jer Rusija stalno napreduje, a Ukrajinu očekuje teška zima.