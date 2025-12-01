Nakon sastanka sa Zelenskim: Makron najavio pooštravanje sankcija Rusiji

Predsjednik Francuske Emanuel Makron najavio je danas, 1.decembra, pooštravanje sankcija protiv Rusije na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

"Ovo je prvi put da imamo tako sveobuhvatan plan sankcija, koji obuhvata i naftu i rusku flotu tankera iz sjenke. Uvjeravam vas da će u narednim sedmicama pritisak na Rusiju biti veći kako bi se ograničio priliv finansijskih sredstava", rekao je Makron, prenosi dnevni list Figaro.

Makron je izjavio da odbija da Ukrajini "drži predavanja o korupciji" i dodao da nikada nećete biti problema sa korupcijom u Rusiji jer u toj zemlji ne postoje nezavisna kontrolna tijela.

Jelisejska palata je saopštila ranije danas da su Emanuel Makron i Volodimir Zelenski razgovarali sa nekoliko lidera, uključujući Kira Starmera, Antonija Koštu, Ursulu fon der Lajen, Marka Rutea i drugim šefovima država ili vlada.

U saopštenju se navodi da su Zelenski i Makron takođe razgovarali sa Stivom Vitkofom, američkim izaslanikom i Rustemom Umijerovim, bivšim ukrajinskim ministrom odbrane koji je sada zadužen za pregovore, prenio je ranije portal BFMTV.