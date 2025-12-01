Lider kamerunske opozicije preminuo u pritvoru

Lider kamerunske opozicije Aniset Ekane preminuo je danas u pritvoru, saopštili su njegov advokat i porodica.

Ekane (74), doskorašnji lider stranke Afrički pokret za novu nezavisnost i demokratiju (MANIDEM), uhapšen je 24. oktobra nakon postizbornih demonstracija.

Njegova smrt u pritvoru bi mogla da intenzivira političke tenzije u Kamerunu, zemlji u kojoj su snage bezbjednosti ubile 48 civila koji su demonstrirali protiv reizbora 92-godišnjeg Pola Bije, predsjednika koji je na čelu te države od 1982. godine, prenosi Rojters.

Ekane je bio u pritvoru pod optužbama za neprijateljski odnos prema državi, podsticanje na pobunu i pozive na ustanak, ali on je negirao te optužbe.

Prema svjedočenju njegovog advokata Nguana Ulrih Žuvenala samo nekoliko dana pre smrti Ekane je jedva mogao da govori tokom posjete u pritvoru.

Kamerunsko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je u toku istraga o uzroku smrti Ekane koji je liječen od hronične bolesti u vojno-medicinskoj ustanovi.