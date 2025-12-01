Trampova administracija optimistična u vezi sa mirovnim procesom

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je veoma optimistična u vezi sa mirovnim procesom u Ukrajini, rekla je portparol Bijele kuće Karolina Livit.

Ona je rekla da specijalni izaslanik Stiven Vitkof, državni sekretar Marko Rubio i potpredsjednik Džejms Dejvid Vans "vrijedno rade i svi žele da se ovaj rat završi".

Livitova je dodala da je Vitkof trenutno na putu za Rusiju nakon razgovora sa ukrajinskim pregovaračima da bi se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Što se tiče detalja, pustiću pregovarače da pregovaraju, ali mi se osjećamo prilično dobro i nadamo se da će se ovaj rat konačno završiti - rekla je portparol Bijele kuće.

Ona je naglasila da je Tramp jasno stavio do znanja da korupcija u Ukrajini ne pomaže naporima za rješavanje sukoba i da ne želi da vidi zloupotrebu novca američkih poreskih obveznika.