Zabranjen nastup hrvatskih muzičara, oglasio se grad u Švajcarskoj

01.12.2025

20:39

Микрофон студио пјевање
Foto: Suvan Chowdhury/Pexels

Švajcarske vlasti zabranile su nedavno koncert na kojem su krajem januara 2026. godine trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić, Neno Ninčević i Hrvatske ruže, a koncert je trebalo da organizuje CroNight.

Prije nekoliko dana na svom je Fejsbuku profilu CroNight Organizacija objasnila kako je sve počelo prije tri mjeseca.

"Grad Bilah od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u avgustu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane - potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom. Međutim, samo sedam dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bilaha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može garantovati bezbjednost", piše u njihovoj objavi na Fejsbuku.

Dodali su u svojoj objavi kako su odmah reagovali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švajcarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu.

slovo slova слово слова

Zanimljivosti

Oksford proglasio riječ godine: Novi termin koji pokazuje moć internetskog sadržaja

"Zatražili smo i sastanak s hrvatskom ambasadorom, koja je odmah reagovala te je, zajedno sa Ambasadom pokušala organizovati razgovor s predstavnicima grada i policije Bilaha - ali, nažalost, svi su to odbili. Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Brunegu, ali nas je danas kontaktirala policija i takođe nam oduzela dozvolu. Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, uprkos velikom interesu publike. Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i Ambasadom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švajcarskoj, kao i za naše izvođače. Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem. Hvala vam na razumijevanju i podršci", objasnili su u objavi.

Nova TV kontaktirala je predstavnike grada Bilah koji su im odgovorili da je cilj zabrane osiguranje javne bezbjednosti i urednog toka događanja u gradu, te cilj zabrane nije političke prirode. Naveli su kako se koncert može organizovati, ali u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švajcarskoj. Istakli su da su organizatore o odbijanju zahtjeva za koncertom obavijestili još sredinom septembra.

