Zabranjen nastup hrvatskih muzičara, oglasio se grad u Švajcarskoj

Prije nekoliko dana na svom je Fejsbuku profilu CroNight Organizacija objasnila kako je sve počelo prije tri mjeseca.

"Grad Bilah od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u avgustu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane - potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom. Međutim, samo sedam dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bilaha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može garantovati bezbjednost", piše u njihovoj objavi na Fejsbuku.

Dodali su u svojoj objavi kako su odmah reagovali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švajcarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu.

Zanimljivosti Oksford proglasio riječ godine: Novi termin koji pokazuje moć internetskog sadržaja

"Zatražili smo i sastanak s hrvatskom ambasadorom, koja je odmah reagovala te je, zajedno sa Ambasadom pokušala organizovati razgovor s predstavnicima grada i policije Bilaha - ali, nažalost, svi su to odbili. Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Brunegu, ali nas je danas kontaktirala policija i takođe nam oduzela dozvolu. Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, uprkos velikom interesu publike. Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i Ambasadom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švajcarskoj, kao i za naše izvođače. Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem. Hvala vam na razumijevanju i podršci", objasnili su u objavi.

Nova TV kontaktirala je predstavnike grada Bilah koji su im odgovorili da je cilj zabrane osiguranje javne bezbjednosti i urednog toka događanja u gradu, te cilj zabrane nije političke prirode. Naveli su kako se koncert može organizovati, ali u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švajcarskoj. Istakli su da su organizatore o odbijanju zahtjeva za koncertom obavijestili još sredinom septembra.