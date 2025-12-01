Nastavljeno suđenje hrvatskim pilotima za zločine na Petrovačkoj cesti

U nastavku suđenja hrvatskim pilotima za granatiranje kolone srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti u Svodni kod Prijedora, danas je u Posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu svjedočilo dvoje svjedoka optužbe.

Oba svjedoka govorila su o zločinu koju je Hrvatska avijacija izvršila na Petrovačkoj cesti, na teritoriji BiH, gdje je 7. avgusta 1995. godine ubijeno više ljudi, među kojima i djeca uzrasta od šest do 13 godina.

Oba svjedoka govorila su o zločinu koju je Hrvatska avijacija izvršila na Petrovačkoj cesti, na teritoriji BiH, gdje je 7. avgusta 1995. godine ubijeno više ljudi, među kojima i djeca uzrasta od šest do 13 godina.

Direktor Dokumentaciono–informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je Srni da je jedan od svjedoka ispričao da se nalazio u koloni zajedno sa porodicom i rodbinom i komšijama kada ih je pogodila raketa ispaljena iz hrvatskog aviona.

Ovaj svjedok, koji danas živi u Hrvatskoj, dao je mnogo podataka o kretanju izbjegličke kolone, o hrvatskom avionu i manevru aviona, precizirao da se napad dogodio između 12.30 i 13.00 časova, da je vidljivost bila velika i prepoznao je da je to bio "mig 21".

Scena Otvoren testament Saše Popovića: Šta je urađeno sa 280 stanova i ostalom imovinom

On je objasnio da je odrastao blizu vojnog aerodroma Željave, gdje su bili stacionirani avioni JNA i da je naučio od malih nogu da razlikuje tipove aviona u vazduhu.

Svjedok je dao podatke i o tome da su sva artiljerija, oklopna i druga vojna vozila, bila ostavljena po nalogu policije Republike Srpske na poziciji koja je bila udaljena više od 10 kilometara od mjesta na kojem je kolona raketirana.

On je naveo da je u udaru bio ošamućen te da je, kada je došao svijesti, uspio da prvi priskoči u pomoć i vidio vozila u plamenu, da u kamionima gore tijela ljudi i djece koju je poznavao.

Takođe je ispričao da je bilo dosta ranjenih i da je odmah počeo da čisti cestu kako bi mogla doći kola hitne pomoći da pomognu ranjenima.

Drugi svjedok je bila medicinska sestra Vesna Vekić iz Doma zdravlja u Petrovcu, koja je posvjedočila da je u Dom zdravlja bilo dovezeno desetak mrtvih, kao i 40-50 ranjenih, a, kako je navela, prizor izgorjelog tijelo djeteta proganja sve do današnjih dana.

Slijedeće ročište zakazano je za 15. januar 2026. godine, a Štrbac navodi da bi tada trebalo da svjedoče pilot Janko Kecman, Milovan Kerkez, koji je radio kao hirurg u Domu zdravlja u Petrovcu, kao i svjedok Vida Galogaža, kojoj su su napadu u Svodni ubijeni muž i svekrva, a dvoje djece teško ranjeno.

Štrbac smatra da se prvostepena presuda može očekivati u drugoj polovini ili najkasnije do kraja iduće godine, ako se suđenje bude odvijalo ovim tempom – da se svakog mjeseca održi bar jedno ročište.

"Mislim da ima dovoljno dokaza da se donese osuđujuća presuda pa makar i u odsutnosti, a kakvi su efekti presude u odsutnosti, to Hrvati najbolje znaju“, kaže Štrbac.

Republika Srpska Minić: Vlada Srpske uvijek bila podrška našim sportistima

Kako ističe, od 4.000 do sada procesuiranih bivših pripadnika JNA, Srpske Vojske Krajine, funkcionera i nešto dobrovoljaca, samo 13 procenata je suđeno u prisustvu, svima ostalima u odsustvu.

Štrbac navodi i da je zbog navodnih ratnih zločina u novembru u Hrvatskoj suđeno 42-ojici, pri čemu četrdesetorici u odsustvu.

Kako ističe, efekti suđenja u odsustvu su da se donese presuda i da se sudskom presudom konstatuje da se nešto desilo, a bilo bi dobro da je suđenje bilo otvoreno za kamere čime bi se poslala slika u svijet o zločinima nad Srbima.