Gori kuća u Zagrebu, na terenu pet vatrogasnih vozila

01.12.2025

13:52

Гори кућа у Загребу, на терену пет ватрогасних возила
Foto: Youtube/@Večernji List/screenshot

Na zagrebačkom Maksimiru gori kuća, koja se nalazi u sklopu dvojnog objekta, na terenu je pet vatrogasnih vozila.

Prema informacijama vatrogasaca, već pri dojavi vatra je izbijala kroz krov, a gust dim bio je vidljiv iz daljine, prenosi zagrebački Večernji list.

Jedna osoba je, navode, uspela sama da izađe iz kuće pre dolaska interventnih ekipa.

Kako bi sprečili širenje vatre na drugi objekt, vatrogasci su uz unutrašnje gašenje istovremeno vatru gasila i sa spoljašnje strane.

Razlozi izbijanja požara zasad nisu poznati.

