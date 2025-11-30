Logo
Pronađeno još tijela, broj žrtava u požaru povećan na 146

Izvor:

SRNA

30.11.2025

10:43

Пронађено још тијела, број жртава у пожару повећан на 146
Foto: Tanjug

Broj žrtava u požaru u stambenom kompleksu u Hong Kongu porastao na 146 nakon što je pronađeno još tijela, izjavio je policijski zvaničnik Šuk-jin Cang.

On je rekao novinarima da se još 100 ljudi vodi kao nestalo.

Sedam od osam zgrada kompleksa "Vang fuk kort" izgorjelo je u požaru koji je počeo u srijedu popodne i nije potpuno ugašen do petka ujutru.

Policijska jedinica za identifikaciju žrtava do sada je pretražila četiri zgrade, prenio je AP.

Veliki broj stanovnika Hong Konga polaže bukete bijelih ruža, karanfila, ljiljana i drugog cvijeća na improvizovani spomenik ispred uništenih objekata. U gradu je juče počela trodnevna žalost.

