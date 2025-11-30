Logo
Ankara zabrinuta zbog napada na tankere

Izvor:

SRNA

30.11.2025

09:13

Анкара забринута због напада на танкере
Foto: pexels/ Engin Akyurt

Turska je zabrinuta zbog napada na dva tankera u Crnom moru, čime su ugroženi životi, brodarstvo i životna sredina, rekao je portparol turskog Ministarstva spoljnih poslova Ondžu Kečeli.

"Duboko smo zabrinuti zbog napada u petak, 28. novembra, na tankere pod gambijskom zastavom `Kairos` i `Virat` u Crnom moru. Ovi incidenti u našoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni stvorili su ozbiljne rizike po bezbjednost plovidbe, ljudske živote, imovinu i životnu sredinu u regiji", napisao je Kečeli na "Iksu".

On je napomenuo da Ankara održava kontakt sa relevantnim stranama da bi spriječila širenje sukoba na Crno more i bilo kakav negativan uticaj na ekonomske interese Turske.

Scena

Šok u Eliti, njeno ime niko nije očekivao na spisku nominovanih

Turska pomorska uprava izvijestila je ranije da se tanker "Kairos" zapalio u Crnom moru na oko 40 kilometara od obale Turske zbog spoljnih smetnji. Dvadeset pet članova posade je uspješno evakuisano.

Kasnije je posada tankera "Virat" saopštila da je brod pogođen na 50 kilometara od obale Turske. Na brodu je 20 članova posade, koji su rekli da neće napustiti brod.

Ovaj tanker juče su ponovo napali borbeni čamci bez posade.

