U Srpskoj rođeno 14 beba

Izvor:
SRNA
30.11.2025
08:43
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, 12 dječaka i dvije djevojčice, rečeno je Srni u porodilištima.
Šest beba rođeno je u Banjaluci, po dvije u Foči i Nevesinju, a po jedna u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Gradišci.
U Banjaluci su rođena četiri dječaka i dvije djevojčice, u Foči i Nevesinju po dva dječaka, a u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Gradišci po jedan dječak.
Svijet
Kazahstan kritikovao Kijev zbog napada na naftovodni terminal
Poroda nije bilo u Zvorniku i Trebinju, dok podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.
Društvo
10 h0
Društvo
10 h0
Društvo
20 h0
Društvo
21 h0
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
16
18
03
17
50
17
33
Trenutno na programu