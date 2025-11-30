Logo
U Srpskoj rođeno 14 beba

SRNA

30.11.2025

08:43

0
Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, 12 dječaka i dvije djevojčice, rečeno je Srni u porodilištima.

Šest beba rođeno je u Banjaluci, po dvije u Foči i Nevesinju, a po jedna u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Gradišci.

U Banjaluci su rođena četiri dječaka i dvije djevojčice, u Foči i Nevesinju po dva dječaka, a u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Gradišci po jedan dječak.

Nafta

Svijet

Kazahstan kritikovao Kijev zbog napada na naftovodni terminal

Poroda nije bilo u Zvorniku i Trebinju, dok podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.

bebe

Republika Srpska

