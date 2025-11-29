Logo
Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

Izvor:

SRNA

29.11.2025

21:55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској
Foto: Srna

Učenici Muzičke škole "Kornelije Stanković" iz Bijeljine Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić, pod mentorstvom profesora Slaviše Perića, osvojili su zlato na Svjetskom trofeju u Francuskoj.

Iz Muzičke škole ističu da je riječ o jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja za harmoniku na kojem su Perić i Kalajdžić osvojili titulu pobjednika u kategoriji Junior Chamber Music.

"Ovaj izvanredni rezultat potvrđuje da škola `Kornelije Stanković` ne samo da njeguje talenat, već stvara umjetnike svjetskog formata koji svojim nastupima ostavljaju snažan pečat na najvećim svjetskim scenama", navodi se u saopštenju.

Profesor Perić i njegova klasa iz godine u godinu donose prestižna priznanja, dok Bijeljina postaje sve prepoznatljivija tačka na mapi svjetske muzičke elite.

Osim zlatnog uspjeha, istakli su uspjeh mladog Vladimira Kurtinovića iz Doboja, učenika škole "Kornelije Stanković", koji je osvojio treće mjesto i bronzanu medalju u kategoriji do 14 godina.

