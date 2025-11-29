Bivši šef kabineta Zelenskog: Dokument od 28 tačaka više ne postoji

Andrij Jermak, bivši šef Kancelarije predsjednika Ukrajine, izjavio je da ne zamjera predsjedniku Volodimiru Zelenskom nakon što je podnio ostavku.

Jermak je rekao za Fajnenšel tajms da ne gaji nikakvu loša osjećanja prema Zelenskom.

"Bio mi je prijatelj prije ovog posla i pamtiću ga i poslije."

Jermak je takođe rekao da je ukrajinska delegacija koju je predvodio u Ženevi uspjela da obezbijedi reviziju početne verzije američkog mirovnog plana.

"Delegacija pod mojim vođstvom u Ženevi, zajedno sa našim američkim partnerima, uspjela je da obezbijedi da dokument od 28 tačaka više ne postoji", rekao je Jermak, misleći na revidirani mirovni plan, koji je sada prihvatljiviji za Kijev.

"Ostalo je nekoliko teških tačaka oko kojih se treba dogovoriti, i vjerujem da je to moguće."

Jermak je uvjeren da "u svakom slučaju, predsjednik – bez obzira na pritisak – neće potpisati niti odobriti ništa što je suprotno interesima Ukrajine".

Ukrajinska pravda je 28. novembra objavila da Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) vrše pretrese u Jermakovoj kancelariji u vladinom okrugu. Novinari Ukrajinske pravde uspjeli su da snime oko 10 zaposlenih iz NABU-a i SAP-a kako ulaze u vladin okrug.

Jermak je potvrdio da se pretres vrši u njegovoj kući i rekao da je spreman da pomogne u istrazi. Ukrajinska pravda je utvrdila da mu nije uručeno obavještenje o sumnji od jutra 28. novembra.

Kasnije je Zelenski objavio da je prihvatio Jermakovu ostavku na mjesto šefa Kancelarije predsjednika Ukrajine. Zelenski je dodao da će 29. novembra održati konsultacije o Jermakovom potencijalnom nasljedniku.

Jermak je kasnije rekao da se pridružuje oružanim snagama nakon što je podnio ostavku.

"Gadi mi se prljavština koja mi je upućena, a još više me gadi nedostatak podrške onih koji znaju istinu", rekao je, prenosi B92.