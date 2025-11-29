Logo
Large banner

Bivši šef kabineta Zelenskog: Dokument od 28 tačaka više ne postoji

29.11.2025

21:01

Komentari:

2
Андриј Јермак шеф кабинета Зеленског
Foto: Tanjug/AP/Martial Trezzini

Andrij Jermak, bivši šef Kancelarije predsjednika Ukrajine, izjavio je da ne zamjera predsjedniku Volodimiru Zelenskom nakon što je podnio ostavku.

Jermak je rekao za Fajnenšel tajms da ne gaji nikakvu loša osjećanja prema Zelenskom.

"Bio mi je prijatelj prije ovog posla i pamtiću ga i poslije."

Jermak je takođe rekao da je ukrajinska delegacija koju je predvodio u Ženevi uspjela da obezbijedi reviziju početne verzije američkog mirovnog plana.

"Delegacija pod mojim vođstvom u Ženevi, zajedno sa našim američkim partnerima, uspjela je da obezbijedi da dokument od 28 tačaka više ne postoji", rekao je Jermak, misleći na revidirani mirovni plan, koji je sada prihvatljiviji za Kijev.

"Ostalo je nekoliko teških tačaka oko kojih se treba dogovoriti, i vjerujem da je to moguće."

Jermak je uvjeren da "u svakom slučaju, predsjednik – bez obzira na pritisak – neće potpisati niti odobriti ništa što je suprotno interesima Ukrajine".

Ukrajinska pravda je 28. novembra objavila da Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) vrše pretrese u Jermakovoj kancelariji u vladinom okrugu. Novinari Ukrajinske pravde uspjeli su da snime oko 10 zaposlenih iz NABU-a i SAP-a kako ulaze u vladin okrug.

Jermak je potvrdio da se pretres vrši u njegovoj kući i rekao da je spreman da pomogne u istrazi. Ukrajinska pravda je utvrdila da mu nije uručeno obavještenje o sumnji od jutra 28. novembra.

Kasnije je Zelenski objavio da je prihvatio Jermakovu ostavku na mjesto šefa Kancelarije predsjednika Ukrajine. Zelenski je dodao da će 29. novembra održati konsultacije o Jermakovom potencijalnom nasljedniku.

Jermak je kasnije rekao da se pridružuje oružanim snagama nakon što je podnio ostavku.

"Gadi mi se prljavština koja mi je upućena, a još više me gadi nedostatak podrške onih koji znaju istinu", rekao je, prenosi B92.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Volodimir Zelenski

Rusija

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Умјесто "томахавка": Шта је Виткоф понудио Кијеву као алтернативу ракетама

Ekonomija

Umjesto "tomahavka": Šta je Vitkof ponudio Kijevu kao alternativu raketama

10 h

0
Москва: Европа блокира сваки покушај рјешења у Украјини

Svijet

Moskva: Evropa blokira svaki pokušaj rješenja u Ukrajini

11 h

0
Зеленски најавио: Украјина мијења тактику!

Svijet

Zelenski najavio: Ukrajina mijenja taktiku!

12 h

0
Орбан: ЕУ крије пораз у Украјини да би избјегла политички колапс

Svijet

Orban: EU krije poraz u Ukrajini da bi izbjegla politički kolaps

13 h

0

Više iz rubrike

Медији пишу: Амерички авиони патролирају око Венецуеле

Svijet

Mediji pišu: Američki avioni patroliraju oko Venecuele

8 h

0
Папа и васељенски патријарх потписали "декларацију о јединству"

Svijet

Papa i vaseljenski patrijarh potpisali "deklaraciju o jedinstvu"

9 h

3
Мерц: Преиспитати забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

Svijet

Merc: Preispitati zabranu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

10 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Nama ne treba dozvola Brisela za bilo kakve pregovore

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner