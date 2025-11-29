Merc: Preispitati zabranu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

Izvor:
SRNA
29.11.2025
18:39
Komentari:0
Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je Evropsku komisiju da preispita politiku potpune zabrane motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.
"Više se nećemo pridržavati ove tvrdoglave i pogrešne zabrane motora sa unutrašnjim sagorijevanjem u EU", rekao je Merc na regionalnoj stranačkoj konferenciji svoje konzervativne Hrišćansko demokratske stranke u Magdeburgu.
On je dodao da Njemačka mora da ostane jaka industrijska sila, prenijela je agencija DPA.
Merc je rekao da je električna mobilnost i dalje "glavni put", ali da će postojati i druge tehnologije pogona, kao što su hibridni motori ili oni sa kojima ljudi možda još nisu upoznati.
"Mi u politici danas ne znamo kakva će tehnologija biti moguća sutra", rekao je njemački kancelar.
EU je 2022. godine odlučila da novi automobili više neće smjeti da emituju ugljen-dioksid od 2035. godine, u nastojanju da ispuni klimatske ciljeve koje je blok odredio.
Svijet
11 h0
Svijet
11 h0
Svijet
12 h0
Svijet
12 h0
Najnovije
Najčitanije
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Trenutno na programu