Merc: Preispitati zabranu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je Evropsku komisiju da preispita politiku potpune zabrane motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.

"Više se nećemo pridržavati ove tvrdoglave i pogrešne zabrane motora sa unutrašnjim sagorijevanjem u EU", rekao je Merc na regionalnoj stranačkoj konferenciji svoje konzervativne Hrišćansko demokratske stranke u Magdeburgu.

On je dodao da Njemačka mora da ostane jaka industrijska sila, prenijela je agencija DPA.

Merc je rekao da je električna mobilnost i dalje "glavni put", ali da će postojati i druge tehnologije pogona, kao što su hibridni motori ili oni sa kojima ljudi možda još nisu upoznati.

"Mi u politici danas ne znamo kakva će tehnologija biti moguća sutra", rekao je njemački kancelar.

EU je 2022. godine odlučila da novi automobili više neće smjeti da emituju ugljen-dioksid od 2035. godine, u nastojanju da ispuni klimatske ciljeve koje je blok odredio.