Sijarto: Nama ne treba dozvola Brisela za bilo kakve pregovore

Izvor:

SRNA

29.11.2025

17:13

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarima ne treba dozvola iz Brisela, Berlina ili bilo kog drugog mjesta za bilo kakve pregovore, rekao je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.

"Čitajući frustrirane izjave proratnih evropskih političara o našem sastanku juče u Moskvi, smatram da ozbiljno nesporazum mora biti razjanjen. Nama, Mađarima, ne treba dozvola ili mandat iz Brisela, Berlina ili bilo kog drugog mjesta za bilo kakve strane pregovore", napisao je Sijarto na Iksu.

On je dodao da Mađarska slijedi spoljnu politiku i da njihove odluke određuju njihov nacionalni interes, sviđalo se to Briselu ili ne.

Mađarska

Peter Sijarto

