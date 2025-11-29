Zlonamjerne intrige evropskih tutora ometale su postizanje rješenja po pitanju Ukrajine u prethodnim fazama, a njihov pristup se ni sada nije promijenio, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov, prenosi TASS.

"Potpuno sam siguran da je, u suštini, odustajanje od nastavka normalnog diplomatskog rada bukvalno bilo diktirano od strane evropskih tutora. Sjetimo se 2022. godine, sjetimo se koliko smo tada bili blizu postizanju dogovora u okviru direktnih pregovora sa Ukrajinom. Ponovo su zlonamjerne intrige zapadnih prestonica, među kojima se posebno istakao London, sprečile postizanje rješenja u toj fazi. Sada se istorija ponavlja", istakao je Rjabkov u programu televizijskog kanala "TVC".

Dodao je da je na terenu situacija drugačija, ali da se politički pristupi ove evropske grupe lutkara nisu promijenili.

Zamjenik ministra spoljnih poslova je napomenuo da Rusija i SAD nastavljaju dijalog, a američka strana gleda na situaciju oko ukrajinskog konflikta mnogo trezvenije nego Evropljani.

"Polazimo od toga da administracija SAD u ovim uslovima vodi razumnu politiku i mnogo adekvatnije shvata situaciju (oko Ukrajine) nego evropski saveznici SAD. I, shodno tome, mi nastavljamo dijalog", poručio je Rjabkov.

Naglasio je da je beznađe evropskog pristupa po ovom pitanju očigledno.

"Svaki put kada se pojavi perspektiva rješenja, oni bacaju sve snage – političke i materijalne resurse – na rušenje, na uništavanje same osnove za regulisanje", ukazao je on.