Tragedija na jezeru: Prevrnuo se čamac, najmanje 20 ljudi poginulo

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a nekoliko je nestalo nakon što se čamac prevrnuo na sjeverozapadu Konga, rekli su lokalni mještani.

Čamac, koji se prevrnuo na jezeru Mai-Ndombe, prevozio je putnike u glavni grad Kinšasu.

Nesreća se dogodila u večernjim časovima u četvrtak, 27. novembra, prenio je AP.

Vlasti Konga zasad nisu objavile zvaničan broj žrtava, niti preživjelih.

Prevrtanje čamaca postaje sve češće u ovoj centralnoafričkoj zemlji, jer sve više ljudi prestaje da koristi malobrojne raspoložive puteve zbog jeftinijeg prevoza plovilima na jezerima i rijekama.