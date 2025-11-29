Tragedija na jezeru: Prevrnuo se čamac, najmanje 20 ljudi poginulo

Izvor:
Najmanje 20 ljudi je poginulo, a nekoliko je nestalo nakon što se čamac prevrnuo na sjeverozapadu Konga, rekli su lokalni mještani.
Čamac, koji se prevrnuo na jezeru Mai-Ndombe, prevozio je putnike u glavni grad Kinšasu.
Nesreća se dogodila u večernjim časovima u četvrtak, 27. novembra, prenio je AP.
Vlasti Konga zasad nisu objavile zvaničan broj žrtava, niti preživjelih.
Prevrtanje čamaca postaje sve češće u ovoj centralnoafričkoj zemlji, jer sve više ljudi prestaje da koristi malobrojne raspoložive puteve zbog jeftinijeg prevoza plovilima na jezerima i rijekama.
