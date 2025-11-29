Nestala influenserka pronađena mrtva u Sloveniji: Dijelovi tijela bili u koferu

Poslije šest dana intenzivne potrage, austrijska policija potvrdila je da je tijelo Štefani P. pronađeno je u koferu na zabačenoj lokaciji u Sloveniji.

Glavni osumnjičeni - njen bivši dečko - priznao je zločin tokom ispitivanja.

Influenserka Štefani P. vodila se kao nestala od 23. novembra, kad nije došla na posao i prestala da se javlja porodici. Policija je odmah posumnjala na ubistvo, a istragu je dodatno ubrzalo ponašanje bivšeg partnera, koji je u danima poslije nestanka više puta putovao u Sloveniju i potom postao nedostupan.

Ubrzo se desio preokret: slovenačka policija locirala je zapaljeno vozilo na parkingu blizu granice. Automobil je pripadao bivšem partneru nestale Štefani, koji je pronađen u blizini i uhapšen.

Nakon ekstradicije, prebačen je u Austriju, gdje je nad njim vođena intenzivna kriminalistička obrada. Uprkos hapšenju osumnjičenog, lokacija Stefanie P. ostala je nepoznata sve do petka, dok je istraga Styrian State Criminal Police Office pratila svaki trag koji bi mogao ukazati na mjesto gdje se nalazi.

Priznanje i jeziv nalaz u šumi

Danas je došlo do preokreta: tokom višesatnog ispitivanja, kada je pritisak istražitelja pojačan, osumnjičeni je izgovorio ključne riječi: "Ja sam to uradio."

Nakon priznanja, 31-godišnjak je naveo lokaciju u zabačenom šumskom području u Sloveniji. Tamo su policajci pronašli kofer u kojem se nalazilo tijelo žene. Iako se čeka zvanična potvrda DNK analizom, istražni izvori navode da je riječ o nestaloj Štefani P. Prema prvim nalazima, žrtva je najvjerovatnije ugušena.

Austrijska i slovenačka policija nastavljaju zajednički rad na slučaju kako bi se razjasnile sve okolnosti zločina, uključujući motiv, vrijeme smrti i detalje o kretanju osumnjičenog.

Porodica, prijatelji i pratioci Stefanie P. i dalje čekaju zvaničnu potvrdu identiteta, ali istraga je jasno usmjerena na nasilno djelo koje je potreslo Austriju i region.