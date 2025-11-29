Logo
Nakon požara pronađeno tijelo

SRNA

29.11.2025

10:29

Након пожара пронађено тијело
Veliki požar izbio je u potkrovlju zgrade u centru Rijeci, a vatrogasci su tokom gašenja pronašli tijelo nepoznatog lica, saopšteno je iz primorsko-goranske policijske uprave.

Iz policije su naveli da je nekoliko građana zatražilo pomoć ljekara zbog gutanja dima.

Požar je prijavljen vatrogascima oko dva časa prošle noći, a gašenje je otežavala velika količina lako zapaljivog materijala u stanovima, dok su spušteni stropovi omogućili vatri da se lakše proširi.

Uviđaj će biti obavljen tek kada požar u potpunosti bude ugašen, a policija radi na utvrđivanju identiteta poginulog lica.

požar

Rijeka

pronađeno tijelo

