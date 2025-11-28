Logo
Large banner

Drama u Hrvatskoj: Muškarac s nožem pokušao da uđe u školu

28.11.2025

20:28

Komentari:

0
Драма у Хрватској: Мушкарац с ножем покушао да уђе у школу

U Sisku je jutros, oko 9 sati, došlo do incidenta kada se 49-godišnji muškarac pojavio ispred odgojno-obrazovne ustanove u Ulici Nikole Šubića Zrinskog držeći u ruci nož.

Prema informacijama koje je saopštila Policijska uprava sisačko-moslavačka, muškarac se uputio prema ulaznim vratima ustanove dok je nož držao vidljivo u ruci, javlja Večernji list.

Policijski službenici odmah su intervenisali, te su mu oduzeli nož prije nego što je uspio da uđe u prostor ustanove.

Utvrđeno je da se radi o osobi s duševnim smetnjama, zbog čega je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnje stručne pomoći, prenosi Telegraf.

Iz policije poručuju da istraga i dalje traje te će po njenom okončanju biti poznato više detalja.

Podijeli:

Tagovi:

Sisak

Škola

nož

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пожар у загребачком Арена Центру, на терену бројни ватрогасци

Region

Požar u zagrebačkom Arena Centru, na terenu brojni vatrogasci

16 h

0
Бед Блу Бојси и Делије се сукобили у Вуковару?

Region

Bed Blu Bojsi i Delije se sukobili u Vukovaru?

17 h

0
Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

Region

Horor u Zagrebu: Izbodena časna sestra

18 h

1
Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

Region

Uhapšen osumnjičeni za krađu iz crkve u Nikšiću

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner