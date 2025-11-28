Uhapšen osumnjičeni za krađu iz crkve u Nikšiću

Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić uhapsili su lice čiji su inicijali M.B. /43/ koje je osumnjičeno za tešku krađu u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u ovom gradu, saopštila je danas Uprava policije.

Ovo lice je osumnjičeno da je 24. novembra iz crkve se nalazi na Trgu Šaka Petrovića u Nikšiću otuđilo određenu količinu novca i jedan mobilni telefon.

Policija je identifikovala lice M.V. iz Nikšića kao izvršioca, koji je višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata.