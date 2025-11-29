Logo
Oglasila se "Er Srbija": Da li direktiva Evropske agencije utiče na srpske avione?

Tanjug

29.11.2025

09:56

Огласила се "Ер Србија": Да ли директива Европске агенције утиче на српске авионе?

"Er Srbija" je danas saopštila da se red letenja ove avio-kompanije odvija prema utvrđenom planu i da na njega ne utiče najnovija direktiva evropskog proizvođača aviona Erbas i Evropske agencije za bezbjednost vazduhoplovstva, prenio je Tanjug.

Ova direktiva se, kako su naveli iz "Er Srbije", odnosi na popravku softvera aviona tipa A320, ali ne obuhvata i ni na koji način se ne reflektuje na avione kojima raspolaže flota ove srpske kompanije.

"Obavještavamo putnike da su svi naši avioni potpuno operativni, kao i da se red letanja odvija prema utvrđenom planu", navodi se u saopštenju.

"Erbas" je ranije saopštio da je otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može da ošteti podatke koji su ključni za funkcionisanje kontrole leta.

Аеродром

Svijet

Problemi na aerodromima širom svijeta zbog kvara softvera

Mnoge avio-kompanije uključujući IziDžet, Britiš ervejz, Er Lingus, Lufthanzu, Amerikan erlajns, Deltu, Viz er, Er Frans i Ol Nipon ervejs (ANA) potvrdile su da su pogođene problemom sa softverom u avionima serije A320 kompanije Erbas, preneo je Tanjug.

Portparol "Erbasa" je za Skaj njuz rekao da će neophodna izmena softvera biti potrebna za oko 6.000 aviona, kao i da će za većinu aviona ažuriranje trajati dva-tri sata, dok će neki modeli zahtjevati i novu opremu.

Tag:

aerodrom

Komentari (0)
