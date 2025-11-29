Oglasila se "Er Srbija": Da li direktiva Evropske agencije utiče na srpske avione?

"Er Srbija" je danas saopštila da se red letenja ove avio-kompanije odvija prema utvrđenom planu i da na njega ne utiče najnovija direktiva evropskog proizvođača aviona Erbas i Evropske agencije za bezbjednost vazduhoplovstva, prenio je Tanjug.

Ova direktiva se, kako su naveli iz "Er Srbije", odnosi na popravku softvera aviona tipa A320, ali ne obuhvata i ni na koji način se ne reflektuje na avione kojima raspolaže flota ove srpske kompanije.

"Obavještavamo putnike da su svi naši avioni potpuno operativni, kao i da se red letanja odvija prema utvrđenom planu", navodi se u saopštenju.

"Erbas" je ranije saopštio da je otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može da ošteti podatke koji su ključni za funkcionisanje kontrole leta.

Mnoge avio-kompanije uključujući IziDžet, Britiš ervejz, Er Lingus, Lufthanzu, Amerikan erlajns, Deltu, Viz er, Er Frans i Ol Nipon ervejs (ANA) potvrdile su da su pogođene problemom sa softverom u avionima serije A320 kompanije Erbas, preneo je Tanjug.

Portparol "Erbasa" je za Skaj njuz rekao da će neophodna izmena softvera biti potrebna za oko 6.000 aviona, kao i da će za većinu aviona ažuriranje trajati dva-tri sata, dok će neki modeli zahtjevati i novu opremu.