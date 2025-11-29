Logo
Sa polica DM-a povlače se grickalice za djecu

Izvor:

SRNA

29.11.2025

13:21

Са полица DM-a повлаче се грицкалице за дјецу

Hrvatska sa tržišta povlači više grickalica za djecu njemačkog brenda "Pjur end fan", koje se prodaju u trgovinama DM-a, jer na deklaracijama nije istaknuto da mogu da sadrže alergene, saopštio je Inspektorat.

Povlače se proizvodi "Miki eko" voćna pločica od 25 grama, "Pepa Pig" eko voćna pločica od 25 grama, oba proizvoda za djecu od tri godine, "Pepa Pig snek" jabuka i mrkva od 30 grama, "Dizni snek" kukuruz i jagoda od 30 grama.

Od "Pjur end fan" povlače se i doručak žitni kolutići sa jabukom i kakaom od 125 grama, te BIO doručak žitni kolutići sa jabukom i jagodom od 125 grama.

crni petak

Ekonomija

Najprodavaniji proizvod na Crni petak: Rekordna onlajn potrošnja dostigla 8,6 milijardi, cifra nije konačna

Razlog za povlačenje je što na deklaracijama navedenih proizvoda nije istaknuto da mogu da sadrže alergene u tragovima, kao što su orašasti plodovi, soja, sezam i mlijeko.

Proizvodi mogu da predstavljaju rizik po zdravlje osjetljivih potrošača, dok ga lica koja nisu alergična mogu i dalje da upotrebljavaju.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani.

