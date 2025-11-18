Logo
Large banner

Zara povlači proizvod sa srpskog tržišta

Izvor:

B92

18.11.2025

14:11

Komentari:

0
Зара повлачи производ са српског тржишта

Zara je objavila da povlači jedan proizvod sa tržišta Srbije nakon što je utvrđeno da ne ispunjava standarde bezbjednosti. Riječ je o stolici koja se prodavala u okviru ZARA HOME ponude, a odluka o povlačenju doneta je zbog mogućeg rizika za korisnike.

Stolice sa kodovima artikala 2628/073/305 i 2629/073/305 povlače se jer je ustanovljena opasnost od prevrtanja.

Model ima metalni ram u nijansi senfa, rotirajući mehanizam, točkiće i mogućnost podešavanja visine. Jastuk, naslon i rukohvati presvučeni su pamučnim lanom sa prugama. Proizvod stiže u dva odvojena dijela – sjedište i postolje – što omogućava jednostavno sklapanje.

Kupcima koji posjeduju ovaj model preporučuje se sljedeće:

- Da odmah prestanu da koriste stolicu.

- Da kontaktiraju korisnički servis ili posete najbližu Zara prodavnicu radi povraćaja i punog povraćaja novca.

- Račun nije potreban za reklamaciju. Ukoliko je artikl isporučen na kućnu adresu, kompanija će samostalno stupiti u kontakt sa kupcima radi organizacije povraćaja.

Zara ističe da je bezbjednost potrošača njihov prioritet i da se za sve detaljnije informacije kupci mogu obratiti korisničkoj podršci ili posetiti zvanični veb-sajt kompanije.

(b92)

Podijeli:

Tag:

Zara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

Košarka

Da li je Zvezda oštećena u Ljubljani? ABA liga se ekspresno oglasila

34 min

0
Путин јасан: Ми смо једини на свијету способни за то!

Svijet

Putin jasan: Mi smo jedini na svijetu sposobni za to!

43 min

0
Врела Бразилка се скинула и показала извајано тијело, фанови одушевљени

Scena

Vrela Brazilka se skinula i pokazala izvajano tijelo, fanovi oduševljeni

40 min

0
Да ли знате шта значи овај знак на инструмент табли? Може вам задати главобоље

Auto-moto

Da li znate šta znači ovaj znak na instrument tabli? Može vam zadati glavobolje

1 h

0

Više iz rubrike

Обезбјеђење ресторана у Земуну претукло госта због дрес кода, љекари му се боре за живот

Srbija

Obezbjeđenje restorana u Zemunu pretuklo gosta zbog dres koda, ljekari mu se bore za život

2 h

0
policija Srbija

Srbija

Velika akcija policije: Uhapšeno 18 osoba, evo za šta se sumnjiče

2 h

0
Трагедија: Отац (41) погинуо пред очима сина (17)

Srbija

Tragedija: Otac (41) poginuo pred očima sina (17)

4 h

0
Дјечак (12) избо школску другарицу: Нападу претходила свађа, задобила озбиљне повреде

Srbija

Dječak (12) izbo školsku drugaricu: Napadu prethodila svađa, zadobila ozbiljne povrede

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Dobre vijesti za Partizan, vratio se Parker

14

32

Kakvo će biti vrijeme sutra?

14

30

Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

14

21

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija: Japan upozorava svoje građane u Kini

14

17

Preminuo Dragan Škorić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner