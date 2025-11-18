Zara povlači proizvod sa srpskog tržišta

Izvor:
18.11.2025
Zara je objavila da povlači jedan proizvod sa tržišta Srbije nakon što je utvrđeno da ne ispunjava standarde bezbjednosti. Riječ je o stolici koja se prodavala u okviru ZARA HOME ponude, a odluka o povlačenju doneta je zbog mogućeg rizika za korisnike.
Stolice sa kodovima artikala 2628/073/305 i 2629/073/305 povlače se jer je ustanovljena opasnost od prevrtanja.
Model ima metalni ram u nijansi senfa, rotirajući mehanizam, točkiće i mogućnost podešavanja visine. Jastuk, naslon i rukohvati presvučeni su pamučnim lanom sa prugama. Proizvod stiže u dva odvojena dijela – sjedište i postolje – što omogućava jednostavno sklapanje.
Kupcima koji posjeduju ovaj model preporučuje se sljedeće:
- Da odmah prestanu da koriste stolicu.
- Da kontaktiraju korisnički servis ili posete najbližu Zara prodavnicu radi povraćaja i punog povraćaja novca.
- Račun nije potreban za reklamaciju. Ukoliko je artikl isporučen na kućnu adresu, kompanija će samostalno stupiti u kontakt sa kupcima radi organizacije povraćaja.
Zara ističe da je bezbjednost potrošača njihov prioritet i da se za sve detaljnije informacije kupci mogu obratiti korisničkoj podršci ili posetiti zvanični veb-sajt kompanije.
