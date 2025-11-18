Da li je Zvezda oštećena u Ljubljani? ABA liga se ekspresno oglasila

Sudijska komisija ABA lige ekspresno se oglasila povodom dešavanja na utakmici 7. kola između Cedevite Olimpije i Crvene zvezde, nakon koje su crveno-bijeli izdali dva saopštenja!

Prvo već posluhe utakmice, gdhe su rekli da su se žalili na suđenje, drugo dan kasnije - kada se javnosti obratio i prvi čovjek Zvezde Željko Drčelić.

Na kraju, donijet je sljedeći zaključak od strane čelnika ABA lige, vezan za suđenje:

- Pred sam kraj meča, igrač Crvene zvezde sa brojem 0, Miler-Mekintajer, pokušao je šut za tri poena. Lopta je prošla kroz obruč u trenutku kada je sat pokazivao 0,7 sekundi do kraja. Nakon pregledavanja snimka putem IRS sistema, sudije su utvrdile da postoji jasna evidencija da pogodak vrijedi dva poena, kao i da je na satu ostalo 1,0 sekunda. Sudije su ispravno primijenile IRS protokol i donijele ispravnu odluku - piše u saopštenju na sajtu lige.