Da li znate šta znači ovaj znak na instrument tabli? Može vam zadati glavobolje

Kada sjednete za volan, možda vam se čini da sve držite pod kontrolom, ali postoje detalji koji mnogi zanemaruju – mali, šareni simboli koji se povremeno pojave na instrument tabli.

Neki su dobro poznati, drugi se jave toliko rijetko da vozače uhvate potpuno nespremne. Upravo tu nastaje problem, jer svaki od tih znakova ima svoju svrhu, a pojedini mogu upozoriti na kvar koji se ne smije ignorisati.

Dok je oznaka za nizak nivo goriva svima jasna, jedan drugi simbol redovno zbunjuje vozače – takozvani “vodeni” znak. Na Iks-u se oko njega nedavno vodila rasprava, posebno oko toga šta zapravo predstavlja – pa su se komentari kretali od duhovitih do onih koji su konačno razjasnili njegovu pravu namjenu.

Jedan korisnik je objavio sliku svoje instrument table sa zaokruženim svjetlećim simbolom uz pitanje: “Šta ovaj znak znači?”

“Liči na čamac. Vjerovatno simbol za mirnu plovidbu”, našalio se jedan korisnik.

Drugi je dodao: “To je upozorenje da se pirati približavaju. Bolje počni da veslaš.”

Nakon brojnih šala, stigao je i tačan odgovor.

“To znači da se motor automobila nije zagrijao na radnu temperaturu. Kad se zagrije, svjetlo će se ugasiti”, napisao je jedan korisnik.

Ipak, ni to nije sasvim tačno. U pitanju je upozorenje za hlađenje motora, a simbol ne predstavlja čamac, već termometar sa talasastim linijama ispod. To ukazuje na to da motor dostiže previsoku temperaturu, što može značiti da je u sistemu ponestalo rashladne tečnosti. Ako se problem ne riješi, motor se može pregrijati, što vodi ka skupim popravkama.

Prema istraživanju kompanije “ATS Euromaster”, čak 80 odsto vozača ne zna šta ovaj simbol znači.

Ako je svjetlo crveno – odmah ugasite motor

Stručnjaci iz “Eden Motor Group-e” objašnjavaju da, ako je svjetlo crveno, treba odmah stati na sigurno mjesto i ugasiti motor.

''Ako je nivo rashladne tečnosti nizak ili postoji neki drugi problem u sistemu hlađenja, nastavak vožnje može izazvati ozbiljna oštećenja. Provjerite osnovne parametre ili pozovite stručnu pomoć'', savjetuju.

Uzrok – gubitak rashladne tečnosti

Da biste utvrdili zašto simbol svijetli, potrebno je uzeti u obzir nekoliko mogućih faktora.

“Najvjerovatniji uzroci su gubitak rashladne tečnosti ili kvar senzora”, kažu stručnjaci.

Gubitak rashladne tečnosti može nastati zbog curenja u sistemu, na primer zbog oštećenog crijeva ili pukotine u hladnjaku.

“Curenje možete primijetiti tako što ćete vidjeti, čuti ili čak osjetiti miris kada otvorite haubu automobila”, dodaju.

Ako ne primijetite curenje, provjerite rezervoar rashladne tečnosti i nivo između oznaka za maksimum i minimum kako biste utvrdili ima li dovoljno tečnosti, prenosi Kurir.