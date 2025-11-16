Automobil probio ogradu i udario u tribinu u Australiji, povrijeđeno 13 ljudi

Trinaest osoba povrijeđeno je kada je automobil tokom trke na jugoistoku Australije probio zaštitnu ogradu i udario u tribine, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Dvoje povrijeđenih nalazi su u teškom stanju, dodali su iz policije.

Nesreća se dogodila u gradu Valča protekle večeri.

U toku je istraga o ovom incidentu, a vjeruje se da se vozač /27/ sudario na stazi neposredno prije nego što je udario u ogradu i probio je.