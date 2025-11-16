Logo
Tinejdžerka iz Kanade tvrdi da je bila žrtva tajnih CIA eksperimenata kontrole uma

Telegraf

16.11.2025

08:57

Lana Ponting, koja je u tinejdžerskim godinama mjesec dana bila liječena u Memorijalnom institutu Alan, izjavila je da je u toj bivšoj psihijatrijskoj bolnici u Montrealu, u Kanadi, bila podvrgnuta tajnim eksperimentima američke Centralne obavještajne agencije (CIA), koju je zbog toga tužila.

Ponting tvrdi da je u bolnici, u kojoj je bila smještena mjesec dana u aprilu 1958. godine, nakon što je sudija naredio da se ona, tada šesnaestogodišnjakinja, podvrgne liječenju zbog "neposlušnog" ponašanja, postala jedna od hiljada ljudi nad kojima su vršeni eksperimenti u okviru strogo povjerljivog istraživanja CIA o kontroli uma, prenosi Bi-bi-si.

Ona je jedna od dve imenovane tužilje u kolektivnoj tužbi kanadskih žrtava eksperimenata i tvrdi da je nakon prijema u bolnicu postala, i ne znajući to tada, učesnica u tajnim eksperimentima CIA poznatim kao MK-Ultra.

Bi-bi-si navodi da su tokom hladnog rata testirani efekti psihodeličnih droga poput LSD-a, elektrošokova i tehnika ispiranja mozga na ljude bez njihovog pristanka u više od 100 institucija - bolnica, zatvora i škola u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Ponting je kazala da je slušala neprekidne snimke na kojima se ponavljalo iznova i iznova "ti si dobra djevojka, ti si loša djevojka".

Medicinski kartoni pokazuju da je Lani Ponting bio dat i LSD, kao i droge poput natrijum amitala, barbiturata, dezoksina, stimulansa, kao i azot-oksida, sedativa poznatog kao gas za smijeh.

Surova istina o eksperimentima MK-Ultra prvi put je izašla na vidjelo 1970-ih, a od tada je nekoliko žrtava pokušalo da tuži SAD i Kanadu.

Tužbe u SAD su uglavnom bile neuspješne, ali je 1988. godine kanadski sudija naložio američkoj vladi da za devet žrtava isplati po 67.000 dolara (57.623 evra), a 1992. godine kanadska vlada je isplatila 100.000 kanadskih dolara (oko 68.804 evra u to vrijeme) svakoj od 77 žrtava, ali nije priznala odgovornost.

