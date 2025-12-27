Logo
Large banner

Ukoliko čujete udarac tokom vožnje i neko traži da stanete, budite oprezni

27.12.2025

18:39

Komentari:

0
Уколико чујете ударац током вожње и неко тражи да станете, будите опрезни
Foto: ATV

U Italiji se posljednjih sedmica ponovo širi prevara poznata kao "trik sa retrovizorom", koja turistima može nanijeti ozbiljnu finansijsku štetu. Iako ova metoda nije nova, nadležni i putnici upozoravaju da je ponovo u masovnoj upotrebi.

Na ovu pojavu upozorio je Kristoph Tur, koji na društvenim mrežama redovno informiše turiste o putovanju kroz Italiju.

Kako navodi, mete su prije svega vozila stranih registarskih tablica, od putničkih automobila do kampera.

Prevara najčešće počinje dok se vozite autoputem.

Putnici prijavljuju da čuju jak udarac u vozilo, nakon čega ih drugi vozač pretiče i signalizira da se zaustave.

Kada stanu, prevaranti pokazuju oštećen retrovizor i tvrde da je došlo do bočnog sudara tokom vožnje.

Zatim slijede zahtjevi da se šteta odmah plati u gotovini, uz obrazloženje da će se time izbjeći policija i osiguranje.

Snimci sa nadzornih kamera u automobilima (dash-cam), koje su kasnije objavili turisti, pokazuju da je retrovizor na vozilu prevaranata bio oštećen i prije navodnog incidenta.

"Prevaranti koriste trenutak šoka i pritisak vremena kako bi žrtve naveli na ishitrene odluke", rekao je Jan Bartholl, stručnjak za turističko pravo, prenosi Raport.

Далила Хакаловић

Hronika

Advokat uhapšene inspektorke iz Sarajeva napao medije

Tur savjetuje da je u ovakvoj situaciji najvažnije, ne stajati.

"Najbolje je da nastavite vožnju i da snimate video ili fotografije. U mnogim slučajevima je dovoljno da prevaranti shvate da su snimani", navodi on.

Iskustva putnika pokazuju i da reakcija policije na licu mjesta često izostaje. Jedna od žrtava ispričala je za austrijski list Klajne Cajtung da im je u policiji rečeno da slučaj prijave osiguranju, nakon čega su samo upućeni dalje.

Savjeti stručnjaka: ne ulazite u rasprave sa nepoznatim osobama na autoputu, nikada ne plaćajte gotovinom na licu mjesta, ne izlazite iz vozila ako se ne osjećate sigurno, snimite događaj telefonom i nastavite vožnju do prvog naseljenog ili osvijetljenog mjesta (benzinske pumpe ili odmorišta).

Podijeli:

Tagovi:

vožnja

Automobil

autoput

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Драшко Станивуковић са Драганом Галићем који се прикључио Покрету Сигурна Српска

Republika Srpska

Dragan Galić zvanično pristupio pokretu Draška Stanivukovića

1 h

1
Адвокат ухапшене инспекторке из Сарајева напао медије

Hronika

Advokat uhapšene inspektorke iz Sarajeva napao medije

1 h

0
Мадуро изразио спремност да разговара са САД

Svijet

Maduro izrazio spremnost da razgovara sa SAD

1 h

0
Готово 40 % Нијемаца вјерује да ће влада пасти прије истека мандата

Svijet

Gotovo 40 % Nijemaca vjeruje da će vlada pasti prije isteka mandata

2 h

0

Više iz rubrike

Месо одрезак кухиња

Savjeti

Marinada je prošlost, ovo voće će omekšati meso

2 h

0
Čaj, cvijeće

Savjeti

Čajevi koje treba piti tokom prehlade

5 h

0
Претворите зимске ципеле у водоотпорне уз овај једноставан трик

Savjeti

Pretvorite zimske cipele u vodootporne uz ovaj jednostavan trik

1 d

1
Потребна вам је само једна столица: Пет вјежби да "спржите" доњи стомак

Savjeti

Potrebna vam je samo jedna stolica: Pet vježbi da "spržite" donji stomak

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Kovačević: Nastavićemo da egzistiramo na volji srpskog naroda

19

36

"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 70.291 put

19

34

Humanost na djelu, kvad klubovi obradovali mališane

19

33

Poginuo muškarac kada se vraćao iz lova: Odlagao pušku, pa slučajno ispalio metak u čovjeka

19

31

Najveća misterija ljudske evolucije počela da se raspliće: Godinama opsjeda naučnike

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner