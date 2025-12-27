Ukoliko čujete udarac tokom vožnje i neko traži da stanete, budite oprezni

U Italiji se posljednjih sedmica ponovo širi prevara poznata kao "trik sa retrovizorom", koja turistima može nanijeti ozbiljnu finansijsku štetu. Iako ova metoda nije nova, nadležni i putnici upozoravaju da je ponovo u masovnoj upotrebi.

Na ovu pojavu upozorio je Kristoph Tur, koji na društvenim mrežama redovno informiše turiste o putovanju kroz Italiju.

Kako navodi, mete su prije svega vozila stranih registarskih tablica, od putničkih automobila do kampera.

Prevara najčešće počinje dok se vozite autoputem.

Putnici prijavljuju da čuju jak udarac u vozilo, nakon čega ih drugi vozač pretiče i signalizira da se zaustave.

Kada stanu, prevaranti pokazuju oštećen retrovizor i tvrde da je došlo do bočnog sudara tokom vožnje.

Zatim slijede zahtjevi da se šteta odmah plati u gotovini, uz obrazloženje da će se time izbjeći policija i osiguranje.

Snimci sa nadzornih kamera u automobilima (dash-cam), koje su kasnije objavili turisti, pokazuju da je retrovizor na vozilu prevaranata bio oštećen i prije navodnog incidenta.

"Prevaranti koriste trenutak šoka i pritisak vremena kako bi žrtve naveli na ishitrene odluke", rekao je Jan Bartholl, stručnjak za turističko pravo, prenosi Raport.

Hronika Advokat uhapšene inspektorke iz Sarajeva napao medije

Tur savjetuje da je u ovakvoj situaciji najvažnije, ne stajati.

"Najbolje je da nastavite vožnju i da snimate video ili fotografije. U mnogim slučajevima je dovoljno da prevaranti shvate da su snimani", navodi on.

Iskustva putnika pokazuju i da reakcija policije na licu mjesta često izostaje. Jedna od žrtava ispričala je za austrijski list Klajne Cajtung da im je u policiji rečeno da slučaj prijave osiguranju, nakon čega su samo upućeni dalje.

Savjeti stručnjaka: ne ulazite u rasprave sa nepoznatim osobama na autoputu, nikada ne plaćajte gotovinom na licu mjesta, ne izlazite iz vozila ako se ne osjećate sigurno, snimite događaj telefonom i nastavite vožnju do prvog naseljenog ili osvijetljenog mjesta (benzinske pumpe ili odmorišta).