Čajevi koje treba piti tokom prehlade

Osim što grije i umiruje organizam, čaj pomaže u održavanju dobre hidratacije, što je ključno za oporavak.

Određene biljke posebno se ističu po povoljnom djelovanju na imunitet i ublažavanje simptoma prehlade.

Čaj od ehinaceje

Ehinaceja je poznata po svom uticaju na jačanje imunog sistema. Sadrži jedinjenja koja mogu pomoći organizmu u borbi protiv virusa i upala, a pojedina istraživanja ukazuju na to da čaj od ehinaceje može biti djelotvorniji od kapsula.

Ipak, ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama sa određenim hroničnim bolestima bez prethodnog savjeta ljekara.

Čaj od zove

Bobice zove bogate su snažnim antioksidansima koji mogu doprinjeti ublažavanju simptoma prehlade i skraćivanju njenog trajanja. Iako su naučni dokazi o dejstvu čaja od zove ograničeni, dodaci ishrani na bazi bazge pokazali su ohrabrujuće rezultate. Važno je koristiti isključivo pravilno pripremljene, zrele bobice, jer su ostali dijelovi biljke otrovni.

Čaj od kamilice

Kamilica se generacijama koristi za ublažavanje kašlja i bola u grlu. Iako nema direktnih dokaza da liječi prehladu, poznata je po svom umirujućem dejstvu i sposobnosti da poboljša kvalitet sna. Dobar i kvalitetan san ima važnu ulogu u oporavku organizma, pa kamilica može biti dragocen saveznik dok se tijelo bori sa bolešću, prenosi B92.