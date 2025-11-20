Logo
Redovna konzumacija ovog čaja može ublažiti nadutost

Чај шоља напитак чајник сто
Foto: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Topla šoljica biljnog čaja može pomoći kod probavnih tegoba zahvaljujući umirujućoj toplini i prirodnim svojstvima biljaka koje olakšavaju rad stomaka.

Biljni čajevi ne sadrže kofein i često sadrže sastojke koji podržavaju probavni sistem, što ih čini pogodnim za konzumaciju u trenucima nelagode.

Jedan od najpoznatijih napitaka za smirivanje stomaka je čaj od đumbira. Đumbir može ublažiti grčeve i smanjiti osjećaj mučnine, dok njegovi prirodni sastojci pomažu da hrana i plinovi lakše prolaze kroz crijeva.

вјесников небодер

Region

Mladić pozvao policiju i ispričao kako je počeo požar u neboderu Vjesnika

Ako nema svježeg đumbira, može se koristiti i pola kašičice mljevenog đumbira po šolji vode.

Kupovni čaj od đumbira takođe može biti praktična alternativa, ali je preporučljivo birati proizvode kod kojih je đumbir glavni ili jedini sastojak i izbjegavati one sa dodatnim šećerom ili vještačkim aromama.

Čaj od đumbira pruža jednostavan i prirodan način za ublažavanje probavnih tegoba i opuštanje stomaka, posebno kada je prisutna nadutost, grčevi ili mučnina.

