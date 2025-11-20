Redovna konzumacija ovog čaja može ublažiti nadutost

Izvor:
20.11.2025
Topla šoljica biljnog čaja može pomoći kod probavnih tegoba zahvaljujući umirujućoj toplini i prirodnim svojstvima biljaka koje olakšavaju rad stomaka.
Biljni čajevi ne sadrže kofein i često sadrže sastojke koji podržavaju probavni sistem, što ih čini pogodnim za konzumaciju u trenucima nelagode.
Jedan od najpoznatijih napitaka za smirivanje stomaka je čaj od đumbira. Đumbir može ublažiti grčeve i smanjiti osjećaj mučnine, dok njegovi prirodni sastojci pomažu da hrana i plinovi lakše prolaze kroz crijeva.
