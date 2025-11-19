Logo
Privlače zdravlje i sreću: Pet biljaka koje su idealan poklon za slavu

19.11.2025

17:40

Komentari:

0
Foto: Ricardo Utsumi/Pexels

Kućne biljke su uvijek lijep i simboličan poklon, a za slavu imaju posebno značenje jer donose život, mir i blagostanje u dom domaćina.

Umjesto klasičnih darova za krsnu slavu, sve više ljudi bira da pokloni saksijicu sa zelenilom ili cvijetom koji će trajati godinama i podsećati ih na taj dan i dragu osobu koja ju je odabrala za dar.

U nastavku izdvajamo koje su biljke najljepši izbor za slavski poklon, kako zbog svog atraktivnog izgleda, tako i zato što se smatraju “srećnima” jer se veruje da privlače obilje, pozitivnu energiju i(li) zdravlje i lako se održavaju.

Krasula

Za takozvano drvo novca vezuje se simbolika materijalnog blagostanja i prosperiteta. Važno je znati gd‌je krasula treba da stoji, a njeguje se jednostavno.

Orhideja

Uz to što ima božanstvene cvijetove, orhideja je simbol obilja i plodnosti.

Iako deluje zahtjevno, njega orhideje je iznenađujuće laka!

Spatifilum

Smatra se da pretvara negativnu energiju u pozitivnu i da tjera “nečastive sile”. Spatifilum ima nekoliko ključnih trikova za održavanje, a treba da stoji u severnom ili u istočnom uglu doma, prenosi Glossy.

Srećni bambus

Vjeruje se da onaj ko ima srećni bambus može da se obogati, napreduje u životu i bude dobrog zdravlja. Ova biljka raste bez zemlje i skoro da ne morate da mislite o njoj.

Svekrvin jezik

Uprkos njenom “opasnom imenu” i dramatičnom izgledu, svekrvin jezik, biljka koja skoro ne mora da se zaliva, vjeruje se, privlači zdravlje, sreću i kreativnost.

Savjeti

Evo zašto nikako ne bi trebalo sušiti veš na radijatoru

