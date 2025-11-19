Logo
Ova salata je kraljica posne trpeze: Predjelo za Aranđelovdan koje će oduševiti goste

19.11.2025

14:44

Aranđelovdan, jedna od najpoštovanijih krsnih slava u našem narodu, uvijek inspiriše da trpeza bude dostojna velikog praznika.

Među jelima koja unose posebnu svečanost nalazi se i posna salata koju mnogi s pravom zovu kraljicom slavske trpeze.

Posna salata koju vam predlažemo za Aranđelovdan je veoma dekorativna, a odlikuje je lagan, ali veoma bogat ukus. Savršena je za slave i druge svečanosti, može biti osvježavajuće predjelo ili prilog uz posne sarme ili ribu.

Posna salata sa tunjevinom

Sastojci:

400 g makarona

1 praziluk od oko 300 g

300 g šampinjona

2 konzerve tune (300-320 g)

4 do 5 kiselih krastavčića

350 g posnog majoneza

2 do 3 kisele crvene paprike

2 do 3 kisele šargarepe

Propržite praziluk i šampinjone na malo ulja i dodajte začine. Isjeckajte paprike, krastavčiće i šargarepu. U veliku činiju sipajte prohlađene makarone, pa dodajte tunjevinu, krastavčiće i majonez, i sve lijepo sjedinite, prenosi Blic žena.

Stavite kalup na veliki tanjir i sipajte polovinu smjese, pa poravnajte. Premažite majonezom, pospite šargarepom, a zatim dodajte šampinjone i praziluk. Pospite sjeckanom paprikom, pa sipajte drugu polovinu smjese. Poravnajte i ponovo premažite majonezom. Posnu salatu dekorišite po želji.

krsna slava

Aranđelovdan

