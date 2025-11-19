Ova salata je kraljica posne trpeze: Predjelo za Aranđelovdan koje će oduševiti goste

19.11.2025
Aranđelovdan, jedna od najpoštovanijih krsnih slava u našem narodu, uvijek inspiriše da trpeza bude dostojna velikog praznika.
Među jelima koja unose posebnu svečanost nalazi se i posna salata koju mnogi s pravom zovu kraljicom slavske trpeze.
Posna salata koju vam predlažemo za Aranđelovdan je veoma dekorativna, a odlikuje je lagan, ali veoma bogat ukus. Savršena je za slave i druge svečanosti, može biti osvježavajuće predjelo ili prilog uz posne sarme ili ribu.
Bliži se Aranđelovdan: Ovu grešku pravi većina vjernika, sveštenik otkrio kako se slavi ova slava
Sastojci:
400 g makarona
1 praziluk od oko 300 g
300 g šampinjona
2 konzerve tune (300-320 g)
4 do 5 kiselih krastavčića
350 g posnog majoneza
2 do 3 kisele crvene paprike
2 do 3 kisele šargarepe
Propržite praziluk i šampinjone na malo ulja i dodajte začine. Isjeckajte paprike, krastavčiće i šargarepu. U veliku činiju sipajte prohlađene makarone, pa dodajte tunjevinu, krastavčiće i majonez, i sve lijepo sjedinite, prenosi Blic žena.
Kako pravilno ugasiti slavsku svijeću?
Stavite kalup na veliki tanjir i sipajte polovinu smjese, pa poravnajte. Premažite majonezom, pospite šargarepom, a zatim dodajte šampinjone i praziluk. Pospite sjeckanom paprikom, pa sipajte drugu polovinu smjese. Poravnajte i ponovo premažite majonezom. Posnu salatu dekorišite po želji.
1 d0
1 d0
2 d0
2 d0
5 h0
6 h0
6 h0
8 h0
