Logo
Large banner

Da li je Aranđelovdan ove godine posna ili mrsna slava?

Izvor:

Žena Blic

17.11.2025

20:17

Komentari:

0
Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

Aranđelovdan je praznik od izuzetnog značaja u hrišćanskoj i srpskoj tradiciji, posvećen Svetom arhangelu Mihailu, vojvodi nebeskih sila i zaštitniku Crkve i vernika. U srpskim domovima on je i krsna slava velikog broja porodica, po rasprostranjenosti odmah iza najčešće slavljenih svetitelja.

Aranđelovdan se obilježava 21. novembra po novom kalendaru, odnosno 8. novembra po starom. Dan je označen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, što naglašava njegov liturgijski i narodni značaj: prepoznaje se kao vrijeme molitve, zahvalnosti, sabornosti i domaćinskog gostoprimstva.

Милорад Додик и Синиша Каран

Republika Srpska

Dodik: Prioritet nastavak politike razvoja Srpske

Jednostavno pravilo glasi: ako praznik padne u srijedu ili u petak – trpeza je posna. U 2025. godini Aranđelovdan pada u petak, te je primjereno da trpeza bude posna, uz obavezno slavsko žito. Posno ne znači jednolično: jela na ulju, povrćne čorbe, posne sarme, riba iz rerne, pečena bundeva, turšije, namazi od sjemenki i orašastih plodova pružaju širok izbor ukusa i tekstura. Ko drži stroži post, lako će naći posne varijante bez ribe; ko drži blaži post, rado će se obradovati pažljivo spremljenoj ribi i dobro izbalansiranim prilozima.

Dakle, u 2025. godini Aranđelovdan pada u petak, pa je trpeza posna, uz dozvoljenu upotrebu ribe.

U središtu slavskog obreda stoje žito (koljivo), slavski kolač i slavska svijeća, uz ikonu svetitelja, tamjan i vino. Žito se sprema za duše predaka i zato se priprema i za Aranđelovdan, bez obzira na raširenu zabludu da "za živog svetitelja žito ne ide". Kolač je hljeb zahvalnosti i zajedništva, a svijeća je svjedočanstvo svjetlosti koja razgoni tminu. Tamjan se, kao miris molitve, nudi smirenu sabranost, dok vino u obredu ukazuje na svečani karakter dana.

kuvalja

Ostali sportovi

Kuvalja više nije predsjednik Borca

Običaj presijecanja kolača objedinjavanjem domaćina, sveštenika i gostiju, ukazuje da se slava ne slavi radi razmetanja, nego radi blagoslova. Riječima, pogledima i ponašanjem domaćin drži ton: pozdravlja, prima, ne galami, ne vrijeđa, ne ističe svoje, već se trudi da svakom, tiho i nenametljivo, učini boravak lakim. U tom poretku molitva nije dodatak, već duša cijelog dana. Domaćin brine da se na trpezi nađe i nešto za one koji poste strože, bez ribe i bez tragova mliječnih namirnica; time se poštuju lična pravila gostiju i njeguje se duh obzira.

Podijeli:

Tag:

Aranđelovdan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Hronika

Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan

1 h

2
Тиктокери преварили обезбјеђење Лувра и окачили своје портрете

Svijet

Tiktokeri prevarili obezbjeđenje Luvra i okačili svoje portrete

1 h

0
Додик: Снага Српске је у њеним људима

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

2 h

0
У четвртак хитна сједница о буџету

BiH

U četvrtak hitna sjednica o budžetu

2 h

0

Više iz rubrike

Припрема меса за зиму: Важна контрола на присуство трихинеле

Društvo

Priprema mesa za zimu: Važna kontrola na prisustvo trihinele

2 h

0
Вјетар већ за неколико сати доноси нежељену метео појаву

Društvo

Vjetar već za nekoliko sati donosi neželjenu meteo pojavu

4 h

0
Зашто сунчан новембар није добар знак

Društvo

Zašto sunčan novembar nije dobar znak

4 h

0
Херцеговка однијела титули "највећег лажова"

Društvo

Hercegovka odnijela tituli "najvećeg lažova"

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner