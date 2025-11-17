Priprema mesa za zimu: Važna kontrola na prisustvo trihinele

Novembar i decembar, tradicionalno su mjeseci pripreme mesa za zimu , ali i suvog mesa, čvaraka, kobasica i drugih mesnih delikatesa.

Trenutno postoji opasnost za veću kvarljivost mesa zbog nešto viših temperatura za ovo doba godine, upozoravaju iz Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan"

"Nekako bi najbolje bilo i najprikladnije da su noću mrazevi, a dnevne temperature da su do 5 stepeni. Međutim mi sada vidimo da imamo 20 i preko 20 stepeni tako da upozoravamo na kvar mesa," savjetuje pomoćnik direktora Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan" Dragan Kasagić.

Veterinari upozoravaju na važnost kontrole mesa na prisustvo opasnog parazita trihinele. Trihinela je neizlječiva, a prate je simptomi stomačnih tegoba, groznice i povišene temperature, a može dovesti čak i do smrti. Provjera mesa jedina je preventiva od ove zarazne bolesti.

"Meso sve, tri, četiri koliko god ima svinja u domaćinstvu koje se kolju moraju se poslati meso na pregled. Pregled vrše veterinarske organizacije, svaka opština ima veterinarsku organizaciju, to su privatne veterinarske ambulante ili neki drugi način organizovanja koje vrše pregled mesa kao i veterinarski institut Dr Vaso Butozan", dodao je Kasagić.

Kako stiže sezona pripreme mesa za zimu, visoke cijene mijenjaju planove mnogim domaćinstvima.

Zbog visokih cijena umjesto cijelog praseta mnogi dolaze po koji kilogram ili komad. Ako ništa ovdje je već sve pregledano, tvrde prodavci.

Vlasnici mesara kažu da se sve kontrole redovno sprovode.

"Ima, kontrole se vrše redovno, ima i obrazac, ima deklaracija, dolazi račun uz to sve", kazao je mesar Saša Ivančević.

Kupovina se prilagođava mogućnostima i realnom budžetu. Najviše se kupuje svinjsko meso.

"Pa svinjetina pretežno, svinjetina kupim tako nekada nešto","Svinjetina, najviše, da", kazali su građani.

Iako je svinjokolj dio tradicije, stručnjaci poručuju da se bez laboratorijskog pregleda ne smije započeti ni prerada ni konzumacija mesa. Jedna analiza može spriječiti ozbiljne posljedice, pa je važna dobra organizacija i poštovanje osnovnih higijenskih pravila, i svaki taj korak ima svoju važnost. Iz veterinarskog instituta je upućen apel svim lovcima i ljudima koji za ishranu koriste meso divljih svinja da pregledaju meso.