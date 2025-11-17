Logo
Vjetar već za nekoliko sati donosi neželjenu meteo pojavu

Izvor:

ATV

17.11.2025

18:05

Вјетар већ за неколико сати доноси нежељену метео појаву

BH Meteo je na svojoj Fejsbuk stranici najavio dolazak zahlađenja u Bosnu i Hercegovinu.

Kako tvrde, zahlađenje stiže već večeras, a snijeg bi mogao pasti na nadmorskim visinama iznad 600 metara.

"Jaki i olujni udari južnog vjetra su prošli. Sad čekamo sjeverac i osjetno zahlađenje uz kišu i snijeg. Snijeg uglavnom na nadmorskim visinama iznad 600 metara, rijetko uz jače padavine se može spustiti i malo niže", naveli su i dodali:

"Zahlađenje stiže večeras oko 22 sata, najprije na sjever zemlje a kasnije postepeno u noći na utorak (18.11.) i u ostale krajeve".

Sjeverni vjetar će prolazno biti jak i donijeće nagli pad temperature.

"Zahlađenje najmanje osjetno na jugu zemlje", saopštili su iz BH Meteo.

