Vjetar već za nekoliko sati donosi neželjenu meteo pojavu

Izvor:
ATV
17.11.2025
18:05
Komentari:0
BH Meteo je na svojoj Fejsbuk stranici najavio dolazak zahlađenja u Bosnu i Hercegovinu.
Kako tvrde, zahlađenje stiže već večeras, a snijeg bi mogao pasti na nadmorskim visinama iznad 600 metara.
"Jaki i olujni udari južnog vjetra su prošli. Sad čekamo sjeverac i osjetno zahlađenje uz kišu i snijeg. Snijeg uglavnom na nadmorskim visinama iznad 600 metara, rijetko uz jače padavine se može spustiti i malo niže", naveli su i dodali:
"Zahlađenje stiže večeras oko 22 sata, najprije na sjever zemlje a kasnije postepeno u noći na utorak (18.11.) i u ostale krajeve".
Sjeverni vjetar će prolazno biti jak i donijeće nagli pad temperature.
"Zahlađenje najmanje osjetno na jugu zemlje", saopštili su iz BH Meteo.
