Hrvatski div na koljenima: Prodati neki od najpoznatijih brendova

Hrvatska Fortenova grupa, nasljednica nekadašnjeg Agrokora, nastavila je i ove godine intenzivan proces prodaje svojih kompanija.

Nakon velikih akvizicija realizovanih tokom proteklih godina, u poslednjim mjesecima objavljene su nove velike transakcije uključujući prodaju brendova Zvijezda, Margo i Omegol, a pojavile su se i informacije o prodaji 21 benzinske pumpe Mahen u Sloveniji, piše biznisinfo.ba.

Fortenova se odrekla nekih od ključnih kompanija

Ovi potezi predstavljaju novu fazu restrukturiranja grupe, koja zadržava samo kompanije direktno povezane s maloprodajom i preradom hrane.

Početkom novembra potpisan je ugovor kojim Žito grupa preuzima kompanije Zvijezda Plus d.o.o. (Hrvatska) i Zvijezda d.o.o. Ljubljana (Slovenija), čime stiče 100% vlasništva nad ovim prepoznatljivim brendovima.

Prema najavama, obje kompanije nastaviće poslovanje kao odvojena društva unutar nove vlasničke strukture. Ovom akvizicijom Žito grupa dobila je tri izuzetno snažna brenda:

Zvijezdini proizvodi prisutni su na gotovo svim tržištima bivše Jugoslavije i godinama ostvaruju visoke tržišne ud‌jele.

Sredinom septembra objavljena je i nova transakcija: Fortenova grupa prodaje 21 samouslužnu benzinsku pumpu Maxen, kojima upravlja M-Energija, kompanija u portfelju maloprodajnog lanca Mercator.

M-Energija je, nakon Petrola, MOL-a i Shella Adria, četvrta najveća kompanija u segmentu upravljanja benzinskim pumpama u Sloveniji. Ova prodaja, kako je tada rečeno, dodatno učvršćuje strategiju Fortenove da napušta segmente koji nisu usko vezani za njene ključne brendove.

Velike transakcije realizovane ranije ove godine

Fortenova je ranije prodala kompaniju Mercator-Emba, proizvođača kakao napitaka i deserata (BenQuick, Sladki greh), austrijskoj grupi Agrana. Vrijednost transakcije procjenjuje se na oko 45 miliona evra. Firma ima oko 100 zaposlenih i ostvaruje približno 30 miliona evra prihoda. Iako je riječ o profitabilnoj kompaniji, Fortenova je navela da se više ne uklapa u dugoročni strateški fokus grupe.

U martu je Badel 1862 postao vlasnik Agrolagune i Vinarije Novigrad. Badel je time postao jedina kompanija koja pokriva sve ključne vinske regije Hrvatske, uz proširenje na 800 hektara vinograda i skok kapaciteta na 6,5 miliona litara vina godišnje.

Za Fortenovu, ovo je bio još jedan potez fokusiranja na core biznis.

Podravka preuzela Belje, Vupik i PIK Vinkovci

Prodajom ovih velikih poljoprivrednih kompanija – nekadašnjih perjanica Agrokora – Podravka je značajno ojačala svoju poziciju u agro-biznisu.

Početkom 2021. britanski Nomad Foods preuzeo je ceo Fortenovin segment smrznute hrane za 615 miliona evra. To je bila jedna od najvećih Fortenovinih transakcija u procesu sanacije duga.

Proizvođač povrća Eko Biograd plus prešao je u vlasništvo kompanije Tamiva iz Beograda nakon godina gubitaka. Prodaja je izazvala reakcije sindikata zbog iznenadnog otpuštanja radnika.

Fortenova značajno smanjila dug i stabilizovala finansije

Od 2019. godine Fortenova je smanjila bruto dug sa 2 milijarde evra na 650 miliona evra, dok je EBITDA više nego udvostručena, prema podacima od ljetos.

U julu je grupa obezbjedila 550 miliona evra refinansiranja preko Zagrebačke banke i UniCredita – najveće privatno korporativno finansiranje u Hrvatskoj.

Nekada najveća kompanija u regiji, Agrokor – danas Fortenova – prošla je kroz duboko restrukturiranje obilježeno masovnom prodajom kompanija.

Danas grupa zadržava kontrolu nad ključnim poslovima poput Konzuma, Mercatora, Jamnice, Sarajevskog kiseljaka…

Prodaja brojnih drugih kompanija – među kojima su Zvijezda, Ledo, Belje, Agrolaguna, Mercator-Emba i Maxen – osigurala je sredstva za smanjenje duga, dok su kupci poput Podravke, Badela, Žita i Agrane dobili priliku da ojačaju svoje tržišne pozicije.