Elektroprivreda traži povećanje cijene struje i izmjenu opsega potrošnje

"Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, dana 14. novembra 2025. godine, primila zahtjev Mješovitog holdinga ''Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje, u funkciji javnog snabdjevača, za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom u Republici Srpskoj koji bi se primjenjivali od 1. januara 2026. godine.

Navedenim zahtjevom se traži povećanje cijene energije u iznosu od 19,83% i to povećanje cijene nabavke energije za javno snabdijevanje sa prethodno odobrenih 0,0770 KM/kWh na 0,0922 KM/kWh i povećanje cijene usluge javnog snabdijevanja sa 2,48 KM/mjesec na 3,25 KM/mjesec.

U zahtjevu se takođe traži promjena postojećih opsega potrošnje za domaćinstva na način da se opseg potrošnje 0-500 kWh smanji na 0-350 kWh, a opseg potrošnje 501-1500 kWh na 351-1000 kWh.

Javni snabdjevač nije u dostavljenom zahtjevu uzeo u obzir povećanje cijene mrežarine koje su prethodno zahtijevali opereteri distributivnog sistema.

Prema preliminarnoj analizi Regulatorne komisije prosječno povećanje ukupne cijene javnog snabdijevanja za krajnje kupce, kada se uzmu u obzir i zahtjevi operatera distributivnog sistema (mrežarina) i zahtjev javnog snabdjevača (energija) iznosilo bi 33%", saopšteno je iz Regulatorne komisije.

Na pitanje ATV-a za dodatno pojašnjenje, dobili smo i odgovor.

Mi smo dobili zahtjev i obavijestili javnost. Dalje mi nemamo šta komentarisati već zahtjev razmotriti i po njemu treba odlučiti. Šta i kako, to je na komisiji, kako je i predviđeno propisima. Za sve ostalo, komentarisanje i zahtjeva i slično to treba da uradi javni snabdjevač. Zahtjev smo tek dobili i u ovom trenutku to je sve što ja možemo reći, rečeno je za ATV iz Regulatorne komisije.