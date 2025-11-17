Elektroprivreda traži povećanje cijene struje i izmjenu opsega potrošnje

Izvor:
ATV
17.11.2025
12:51
Komentari:1
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske primila zahtjev Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" vezano za povećanje cijene električne energije.
"Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, dana 14. novembra 2025. godine, primila zahtjev Mješovitog holdinga ''Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje, u funkciji javnog snabdjevača, za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom u Republici Srpskoj koji bi se primjenjivali od 1. januara 2026. godine.
Navedenim zahtjevom se traži povećanje cijene energije u iznosu od 19,83% i to povećanje cijene nabavke energije za javno snabdijevanje sa prethodno odobrenih 0,0770 KM/kWh na 0,0922 KM/kWh i povećanje cijene usluge javnog snabdijevanja sa 2,48 KM/mjesec na 3,25 KM/mjesec.
U zahtjevu se takođe traži promjena postojećih opsega potrošnje za domaćinstva na način da se opseg potrošnje 0-500 kWh smanji na 0-350 kWh, a opseg potrošnje 501-1500 kWh na 351-1000 kWh.
Javni snabdjevač nije u dostavljenom zahtjevu uzeo u obzir povećanje cijene mrežarine koje su prethodno zahtijevali opereteri distributivnog sistema.
Prema preliminarnoj analizi Regulatorne komisije prosječno povećanje ukupne cijene javnog snabdijevanja za krajnje kupce, kada se uzmu u obzir i zahtjevi operatera distributivnog sistema (mrežarina) i zahtjev javnog snabdjevača (energija) iznosilo bi 33%", saopšteno je iz Regulatorne komisije.
Na pitanje ATV-a za dodatno pojašnjenje, dobili smo i odgovor.
Mi smo dobili zahtjev i obavijestili javnost. Dalje mi nemamo šta komentarisati već zahtjev razmotriti i po njemu treba odlučiti. Šta i kako, to je na komisiji, kako je i predviđeno propisima. Za sve ostalo, komentarisanje i zahtjeva i slično to treba da uradi javni snabdjevač. Zahtjev smo tek dobili i u ovom trenutku to je sve što ja možemo reći, rečeno je za ATV iz Regulatorne komisije.
Ekonomija
6 h1
Ekonomija
7 h0
Ekonomija
22 h0
Ekonomija
22 h0
Najnovije
Najčitanije
14
50
14
45
14
38
14
20
14
12
Trenutno na programu