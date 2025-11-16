Karan: Obilaskom privrednika vidi se i kakvo je obrazovanje potrebno Srpskoj

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan rekao je nakon posjete preduzeću "Savić" u Nevesinju, koje se bavi proizvodnjom alu i pvc stolarije, da je i to pokazatelj kakvo je obrazovanje potrebno za razvoj privrede u Srpskoj.

Karan je naveo da je vidio na primjeru u Nevesinju da su potrebni specifični profili obrazovanja.

"Mi posebno dajemo stipendije, evo upravo smo ovih dana raspisali poseban kokus za stipendije za deficitarna zanimanja. A onda smo rekli da sve skupa to jeste forma razvoja lokalnih zajednica", rekao je Karan.

Karan je istakao da je vrijeme takvog tehnološkog napretka da je tehnologija danas na viskom nivou, a već sutra postaje prošlost.

"Od nas se zahtijeva potpuno drugi pristup u obrazovanju", rekao je Karan.

Napomenuo je da je Republika Srpska osnovala svoj naučno-tehnološki park u koji će biti uloženo 35 miliona KM i da će to biti spoj nauke, istraživačkog rada, tehnoloških inovacija i privrede.

On je naveo da već sada u inovaciono-tehnološkom centru u Banjaluci ima 150 preduzeća gdje su mladi stručnjaci svojom pameću i istraživačkim radom prepoznati u cijeloj Evropu.

Karan je danas zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom posjetio preduzeće "Savić" u Nevesinju koje je dugogodišnji proizvođač alu i pvc otvora u Nevesinju i šire.

Izrađuje sve vrste aluminijskih i PVC prozora, roletna i kliznih sistema. Radi i aluminijske ograde, zatvaranje balkona i terasa poslovnih objekata.

Ovu priliku, Karan i Dodik su iskoristili i da razgovaraju sa domaćim privrednicima.