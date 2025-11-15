Ovaj trik sa veš mašinom smanjuje račun za struju čak 40%

Postoji trik sa veš mašinom koji većina i dalje ne koristi, a može smanjiti račun za struju i do 40%.

Najbolje od svega – ne zahtijeva nikakvu investiciju, već samo promjenu jedne navike.

Veš mašina – veliki potrošač struje

Veš mašina je jedan od najvećih potrošača energije u kući.

U prosječnom domaćinstvu na Balkanu, godišnja potrošnja ovog uređaja je oko 200 kWh, ili oko 20 evra godišnje. Ali postoji način da i tu, naizgled ne toliko veliku potrošnju dodatno smanjite, a ključna stvar je temperatura vode.

Trik sa veš mašinom: Smanjite temperaturu vode

Ako umjesto pranja na 60°C počnete koristiti program na 30°C, potrošnja električne energije pada drastično. Razlog je jednostavan – zagrijavanje vode troši najviše struje.

Zamislite da svaki ciklus pranja troši skoro duplo manje energije. To znači da račun za struju može biti i do 40% manji, a razlika se vidi već na sljedećem obračunu.

Možda se pitate da li pranje na nižoj temperaturi zaista uklanja prljavštinu. Odgovor je – da. Moderni deterdženti su formulisani da djeluju već na 30°C, pa će Vaš veš biti svjež, mirisan i čist. Za posteljinu ili peškire, povremeno možete uključiti višu temperaturu, ali za svakodnevnu garderobu trik sa veš mašinom radi savršeno.

Ušteda struje – pobjeda za kućni budžet

Zamislite osjećaj kada otvorite sljedeći račun i vidite da ste uštedjeli trećinu – a niste se ničega odrekli.

Trik sa veš mašinom nije samo sitnica – to je navika koja mijenja kućni budžet. Ako želite smanjiti račun za struju i do 40%, počnite već danas.

Vaša garderoba će biti čista, a Vi ćete imati osjećaj da ste pobijedili sistem, prenosi Krstarica.