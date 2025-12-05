Vlasnica tražila lososa, a onda je foka ušetala u kafić

Nesvakidašnja scena se odigrala u kafiću u novozelandskom gradu Ričmond, a da nije zabeležena kamerom, možda ne biste poverovali.

Tokom nedeljne, kišovite i uspavane večeri u lokal je ušetalo mladunče foke, i počelo da istražuje novi teren, prenosi AP.

"Svi smo bili u šoku"

Gosti imaju dozvolu da dovedu ljubimce u ovaj kafić, pa je jedna od vlasnica, Bela Evans, pomislila u prvom trenutku da je reč o psu.

Tek kada se približila, shvatila je da pred sobom ima vidno izgubljenu, ali radoznalu foku. Ovo simpatično stvorenje se sakrilo u toaletu, a zatim ispod mašine za pranje sudova.

“Svi smo bili u šoku. Nismo znali šta da radimo”, kazala je Bela.

Jedan gost je pokušao da “isprati” foku do zadnjih vrata, ali je ona vešto izbegla sve njegove pokušaje. Jednostavno nije želela da izađe napolje.

Dok se u lokalu odigravala drama, službenici Odeljenja za zaštitu prirode uveliko su tragali za mladunčetom foke, koje je ranije viđeno u obližnjem stambenom naselju, a kilometrima daleko od obale.

“Osoblje je odlično reagovalo i sačuvalo životinju dok nismo stigli”, potvrdili su nadležni, dodajući da je foka kasnije puštena na jedno ostrvo.

Stručnjaci objašnjavaju da je ovo period kada mlade foke i morski lavovi često lutaju i pojavljuju se na krajnje neobičnim lokacijama - u kućama, na terenima za golf ili čak prometnim putevima, prenosi Telegraf.