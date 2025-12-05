Crvena zvezda poražena od Barselone u Areni

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras, 5. decembra, od Barselone rezultatom 89:79 u utakmici 14. kola Evrolige.

Katalonci su u krcatoj "Areni" od početka imali prednost, na krilima sjajne partije Vilija Klajburna, Zvezda je uspjela da se vrati, izjednači, ali se tada "pojavio" Dario Brizuela i riješio pitanje pobjednika.

Klajburn je ubacio 22 poena, Brizuela 17, Toko Šengelija 15, a Kevin Panter 14.

Kod crveno-bijelih Kodi Miler-Mekintajer postigao je 19, Čima Moneke 15, a Džordan Nvora 12.

Oba tima sada imaju učinak 9-5.

Zvezda u narednom kolu, za sedam dana, u prvom ovosezonskom vječitom derbiju gostuje Partizanu.