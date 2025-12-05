Logo
Large banner

Vozač iz BiH učestvovao u udesu sa fatalnim ishodom, 12 povrijeđeno

05.12.2025

22:18

Komentari:

0
Возач из БиХ учествовао у удесу са фаталним исходом, 12 повријеђено
Foto: Pexels

Stariji Austrijanac preminuo je u bolnici nakon teške saobraćajne nesreće do koje je juče, 4. decembra, došlo u mjestu Alkoven, kada se sudario putnički automobil i autobus linijskog prevoza, za čijim volanom je bio državljanin Bosne i Hercegovne.

Kako je policija danas saopštila, 70‑godišnji vozač iz okruga Eferding preminuo je sinoć 4. decembra u bolnici u Lincu od posljedica teških povreda.

Nesreća se dogodila juče, oko 16:40 časova na području opštine Alkoven. Državljanin BiH, star 52 godine bio je za volanom autobusa koji se kretao u pravcu Linca, dok je bračni par – 70‑godišnji vozač i njegova 67‑godišnja supruga – putovao u suprotnom pravcu. Iz još nepoznatih razloga, došlo je do sudara sa teškim posljedicama.

Vozač autobusa pokušao je da izbjegne sudar, ali ga nije mogao spriječiti. Od siline udara, vozač i njegova supruga ostali su zaglavljeni u vozilu. Vatrogasne jedinice Alkoven i Polsing oslobodile su par uz pomoć teške opreme. Oboje su sa teškim povredama prevezeni u obližnje bolnice. Nažalost, za muškarca nije bilo spasa uprkos svim medicinskim naporima.

Vozač autobusa, 52‑godišnjak, 10 putnika i supruga nastradalog zadobili povrede neutvrđenog stečena. Vozač autobusa i jedan putnik prevezeni su na liječenje u Keplerovu univerzitetsku kliniku, prenose Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi:

Policija

udes

Austrija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане

Svijet

Kako se Norvežani nose sa zimom: Formula koja može uljepšati hladne dane

19 min

0
Лутрија лото листић

Svijet

Evo gdje je otišao evrodžekpot od deset miliona evra

25 min

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Isplivale poruke koje je Brajan Volš slao Ani nakon što je raskomadao njeno tijelo

1 h

0
beba

Svijet

Noćna mora u porodilištu: U jednom danu reanimirane 4 bebe, za dvije nije bilo spasa

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

18

Vozač iz BiH učestvovao u udesu sa fatalnim ishodom, 12 povrijeđeno

22

07

Kako se Norvežani nose sa zimom: Formula koja može uljepšati hladne dane

22

01

Evo gdje je otišao evrodžekpot od deset miliona evra

21

42

Kako provedete sutrašnji praznik, takva će vam biti i cela naredna godina

21

36

Otac Gojko odgovara: Da li je grijeh postiti samo 7 dana i pričestiti se

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner