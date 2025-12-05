Vozač iz BiH učestvovao u udesu sa fatalnim ishodom, 12 povrijeđeno

Stariji Austrijanac preminuo je u bolnici nakon teške saobraćajne nesreće do koje je juče, 4. decembra, došlo u mjestu Alkoven, kada se sudario putnički automobil i autobus linijskog prevoza, za čijim volanom je bio državljanin Bosne i Hercegovne.

Kako je policija danas saopštila, 70‑godišnji vozač iz okruga Eferding preminuo je sinoć 4. decembra u bolnici u Lincu od posljedica teških povreda.

Nesreća se dogodila juče, oko 16:40 časova na području opštine Alkoven. Državljanin BiH, star 52 godine bio je za volanom autobusa koji se kretao u pravcu Linca, dok je bračni par – 70‑godišnji vozač i njegova 67‑godišnja supruga – putovao u suprotnom pravcu. Iz još nepoznatih razloga, došlo je do sudara sa teškim posljedicama.

Vozač autobusa pokušao je da izbjegne sudar, ali ga nije mogao spriječiti. Od siline udara, vozač i njegova supruga ostali su zaglavljeni u vozilu. Vatrogasne jedinice Alkoven i Polsing oslobodile su par uz pomoć teške opreme. Oboje su sa teškim povredama prevezeni u obližnje bolnice. Nažalost, za muškarca nije bilo spasa uprkos svim medicinskim naporima.

Vozač autobusa, 52‑godišnjak, 10 putnika i supruga nastradalog zadobili povrede neutvrđenog stečena. Vozač autobusa i jedan putnik prevezeni su na liječenje u Keplerovu univerzitetsku kliniku, prenose Nezavisne.