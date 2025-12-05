Noćna mora u porodilištu: U jednom danu reanimirane 4 bebe, za dvije nije bilo spasa

Porodilište u češkom gradu Litomeržice suočava se sa ozbiljnom situacijom. U jednom danu, ljekari u Centru za babice morali su da reanimiraju čak četvoro novorođenčadi. Nažalost, dvije bebe nisu preživjele. Slučaj trenutno istražuje Regionalna zdravstvena uprava, pod čiju administracijom bolnica potpada.

"Možemo da potvrdimo da su se ovi nesrećni i vanredni događaji dogodili u našem Centru u Litomeržicama. Čitava situacija nas je duboko pogodila i temeljna istraga nam je prioritet“, rekla je portparolka Regionalnog zdravstvenog zavoda Miloslava Kučerova.

Prema njenim riječima, u toku je interna i eksterna analiza svih okolnosti i postupaka kako bi se utvrdili tačni uzroci koji su doveli do ovih događaja, piše Si-en-en Prima Njuz.

Rukovodstvo bolnice u Litomeržicu odgovorilo je na ozbiljnost situacije privremenom suspenzijom šefa porođajne sale i ljekara koji je bio dežurni u vrijeme događaja.

„Ovo je standardna preventivna mera koja traje tokom temeljne istrage predmetnih slučajeva, kako bi se obezbedila maksimalna transparentnost celog procesa“, objasnila je Kučerova.

Bolnica uvjerava da temeljno ispituje cijelu stvar. Formirana je interna stručna komisija Regionalnog zdravstvenog organa, koja detaljno istražuje ispravnost svih postupaka u pojedinačnim slučajevima. Pored toga, bolnica je kontaktirala spoljni stručni institut za nezavisnu ekspertizu.

Babički centar Litomeržice specijalizovan je za prirodni, često alternativni porođaj, sa naglaskom na želje majki. Ima tri porođajne sale sa modernom opremom, uključujući kade za porođaj koje omogućavaju porođaj u vodi i vertikalni porođaj. Kako Regionalni zdravstveni zavod navodi na svojoj veb stranici, „bezbjednost i majke i djeteta je obezbijeđena bežičnim praćenjem fetusa, a potom i novorođenčeta nakon rođenja“.

Odjeljenje nastavlja sa radom bez ograničenja, piše Telegraf.